Lars Leeftink

Zaterdag 19 augustus 2023 09:39 - Laatste update: 09:42

De soap tussen McLaren, hun IndyCar-team en Alex Palou, die in 2023 namens Chip Ganassi Racing rijdt in IndyCar, gaat een vervolg krijgen. McLaren Racing en Arrow McLaren, het IndyCar-team van McLaren, gaan een rechtszaak aanspannen tegen Palou en ALPA Racing in Groot-Brittannië.

Dit weet onder meer Racer.com en IndyStar te melden. Vorig weekend werd bekend dat Palou, die een overeenkomst had met McLaren om in 2024 voor hun team in IndyCar uit te komen, zich niet aan deze afspraak gaat houden. De reservecoureur van McLaren, die vorig jaar al wat rondjes reed in F1 tijdens de vrije trainingen, kent een uitstekend seizoen in IndyCar en gaat waarschijnlijk net zoals in 2021 kampioen worden in de raceklasse. Dit heeft ervoor gezorgd dat er interesse is vanuit de Formule 1, volgens de geruchten vooral vanuit AlphaTauri en Williams. Bij AlphaTauri zijn er voor 2024 twee stoeltjes beschikbaar, terwijl er bij Williams naast kopman Alex Albon nog een stoeltje ingevuld moet worden.

Artikel gaat verder onder video

Zak Brown

McLaren laat het er dus niet bij zitten en gaat een zaak aanspannen tegen Palou. Het is niet helemaal duidelijk wat het doel zou zijn van deze rechtszaak, maar volgens de geruchten zou het vooral gaan om financiële compensatie voor uitgaven die McLaren al gedaan heeft voor in 2024 na de overeenkomst met Palou. "We hebben aanzienlijk geïnvesteerd in Alex Palou en keken ernaar uit om in 2024 met hem te racen", aldus McLaren CEO Brown tegenover IndyStar. "We vertrouwen op het juridische systeem om deze zaak op te lossen en zullen het daarbij laten. Als team richten we onze aandacht op de laatste races van dit seizoen en op onze plannen voor 2024, die we bekend zullen maken zodra we er klaar voor zijn." Volgens RACER is McLaren in ieder geval niet van plan om te proberen Palou aan zijn overeenkomst te houden. Het team gaat voor 2024 op zoek naar een andere coureur om het stoeltje bij Arrow McLaren in te vullen.

Chip Ganassi Racing

Het team waar Palou in 2023 voor rijdt, Chip Ganassi Racing, is niet bij deze rechtszaak betrokken. Vorig jaar werd Palou nog aangeklaagd door Ganassi Racing, waardoor het de tweede rechtszaak is voor Palou in korte tijd. Palou zou bij Chip Ganassi Racing een meerjarig contract hebben getekend, waardoor hij meer reden heeft om zijn overeenkomst met McLaren op te zeggen. Mocht Palou geen stoeltje in de Formule 1 kunnen bemachtigen voor 2024, dan is er voor hem altijd nog een plekje bij Chip Ganassi Racing in IndyCar. Gezien het succes van Palou bij dit team in 2023 zal hij dit geen slechte uitkomst vinden, ondanks dat Palou eerder ook al heeft laten merken toch wel graag richting de Formule 1 te gaan in 2024.