Max Verstappen is in 2023 de dominante factor gebleken met Red Bull Racing en heeft tussendoor al vaak de vraag gekregen wanneer hij de Formule 1 niet leuk meer zou vinden en hij van plan is om te stoppen. De Nederlander heeft hier nu zelf wat meer duidelijkheid over gegeven.

Tot nu toe heeft Verstappen in het nieuwe tijdperk weinig te vrezen van de concurrentie. In 2022 reed hij naar zijn tweede wereldkampioenschap door een recordaantal zeges te boeken en punten te scoren. In 2023 lijkt hij deze records met speels gemak te gaan verbeteren, gezien zijn tien zeges en twaalf podiumplekken na twaalf races. De Nederlander gaat met acht zeges op rij volgend weekend beginnen aan de tweede seizoenshelft in eigen land. Dan staat het raceweekend in Zandvoort op het programma. De Nederlander heeft ondertussen al vaak gepraat over zijn toekomst en wanneer hij het niet meer leuk zou vinden om in de Formule 1 te racen. De Nederlander heeft nog een contract tot eind 2028 bij Red Bull Racing.

Kan Verstappen stoppen voor 2028?

In gesprek met De Telegraaf legt Verstappen uit dat er wel iets heel bizars moet gebeuren met de motoren van 2026 wil hij voor 2028 al met pensioen gaan. "Dan moet het wel heel slecht en dramatisch lopen, denk ik. Ik verwacht ook niet dat een team zover kan terugzakken, met al die goede mensen die bij ons rondlopen. Het kan in deze sport altijd zo zijn dat je er als team even niet goed bij zit. Dan gaat het erom wat de vooruitzichten zijn en wat het perspectief is." Toch wil Verstappen wel in een auto blijven rijden die competitief is en kan hij een eerder vertrek uit de sport niet helemaal uitsluiten. "Maar inderdaad, ik zie mezelf niet drie jaar in het middenveld rondtoeren. Dan blijf ik liever thuis of ga ik iets anders doen. Maar nogmaals: dat zie ik niet gebeuren.”

Twijfels over Red Bull

Heeft Verstappen ooit nagedacht over een vertrek bij Red Bull sinds hij in 2016 zijn debuut maakte voor het team? "Dat niet. Maar ik heb wel gedacht: gaat het hier nog wel lukken? Maar uiteindelijk kwamen we altijd weer bij elkaar. Door de jaren heen is er ook best veel gebeurd binnen het team. Kijk alleen al naar de switch van motorleverancier, van Renault naar Honda, en de manier waarop nu wordt gewerkt aan een eigen motor. Er was altijd wel weer iets om naar uit te kijken. Dat gaf dan de doorslag om mijn contract te verlengen.”