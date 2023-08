Brian Van Hinthum

Zaterdag 19 augustus 2023 08:04 - Laatste update: 08:20

Het volgende weekend staat de Dutch Grand Prix voor de derde keer op een rij op het programma en ook in 2024 is de race weer gewoon van de partij op de kalender. De organisatie van de race heeft richting dat jaar echter wel al slecht nieuws voor de fans die de race willen bezoeken: kaartjes worden namelijk weer wat duurder.

Van 25 tot en met 27 augustus staat hét hoogtepunt voor de meeste Nederlandse Formule 1-fans op het programma als de Dutch Grand Prix in de duinen van Zandvoort met groot geweld losbarst. Het kleine stranddorpje wordt voor het oog van de hele wereld omgetoverd tot één groot festival en vanuit heinde en verre komen Formule 1-fans naar Nederland om mee te genieten van het grote Oranjefeest. Sinds de terugkeer van de race op de kalender in 2021 wist Verstappen beide edities van de Dutch Grand Prix op zijn naam te schrijven.

Inflatie

De race heeft nog niet plaatsgevonden, of er wordt alweer met een schuin oog naar het evenement van volgend jaar gekeken. De organisatie heeft echter volgens Algemeen Dagblad wel slecht nieuws voor de fans die volgend jaar bij het spektakel aanwezig willen zijn: de ticketprijzen voor 2024 gaan namelijk weer met vijf procent omhoog. Dit heeft te maken met het feit dat het “helaas nodig is vanwege de economische situatie en bijbehorende inflatie", zo zegt een woordvoerder tegen de krant.

Tien tot twintig euro

Men rekende alvast voor dat het betekent dat de goedkoopste kaartjes voor de race in de duinen ongeveer een tientje per ticket duurder worden. Sommige plekken op Circuit Zandvoort gaan echter voor 445 euro over de toonbank, dus die prijzen worden al snel een euro over twintig duurder. Ondanks de prijsverhoging is de vraag naar de kaarten nu alweer enorm. “De vraag is groter dan het aanbod”, klinkt de duidelijk conclusie van de organisatie.