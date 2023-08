Remy Ramjiawan

Dinsdag 22 augustus 2023 09:41 - Laatste update: 09:51

Volgens algemeen directeur van Circuit Zandvoort, Robert van Overdijk, zijn er hier en daar wat aanpassingen aan het circuit in de badplaats doorgevoerd. Voor de Dutch Grand Prix van dit jaar zijn er, na feedback van de FIA, wat bultjes weggewerkt. Voor volgend jaar wordt de pitstraat verlengd.

Het Formule 1-circus reist dit seizoen voor het derde jaar op rij af naar Zandvoort, voor de Grand Prix van Nederland. Rondom het circuit is er maar weinig ruimte voor de vrachtwagens en accommodaties van de renstallen, maar al twee jaar op rij lukt het de organisatie om het allemaal te laten passen. Voor volgend seizoen staan er echter wel wat aanpassingen op de planning en in de F1 Aan Tafel-Podcast legt de algemeen directeur van het circuit het uit.

Bultjes afgevlakt

Na de editie van 2022 is de organisatie aan de slag gegaan om de terugkoppeling van de FIA te verwerken, zo legt Van Overdijk uit: "Minimale (aanpassingen red.). We hebben aan het einde van het rechte stuk en in een bepaalde bocht commentaar van de FIA gekregen, dat er zeker met die auto's destijds, wat bultjes in de weg zaten, hoe miniem dan ook. Dus die hebben we wat afgevlakt." Voor de race die dit weekend staat ingepland, hoeven de coureurs de desbetreffende bulten dus niet meer te verwachten.

Verlenging pitstraat

Volgend seizoen zal echter de grootste verandering worden doorgevoerd. Niet alleen de pitstraat wordt verlengd, ook de tunnel onder het circuit wordt verlegd. Daarnaast lijkt er ook gehint te worden op eventuele uitbreiding van het aantal teams. "De grootste aanpassing is natuurlijk volgend jaar. De verlenging van de pitstraat en de uitbreiding met zes pitboxen. En het verleggen van de tunnel die onder de baan loopt. Daar gaan we vrij snel mee aan de slag, dat wordt wel echt een hele grote verandering voor de volgende race."