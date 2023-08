Brian Van Hinthum

Dinsdag 22 augustus 2023 19:00

De Grand Prix van Nederland staat momenteel nog tot en met 2025 op de Formule 1-kalender, maar daarna is de toekomst van de race in de duinen nog allerminst zeker. Sportief directeur Jan Lammers geeft in aanloop naar de derde editie op rij een korte update over de toekomst van de race.

In 2021 keerde de Dutch Grand Prix na een lange afwezigheid eindelijk weer terug op de kalender van de Formule 1. Gesteund door de grote populariteit van Max Verstappen, wist de Nederlandse organisatie de race in de duinen weer terug op de kalender van de koningsklasse te krijgen en sindsdien zijn de fans, bezoekers, journalisten én team uiterst lyrisch over de Grand Prix in Zandvoort. Voorlopig staan er in ieder geval nog drie races op het programma.

Situatie na 2025

Na 2025 loopt het contract van de race in de kustplaats echter af en dus valt het nog te bezien hoe lang we nog van het spektakel op Nederlands grondgebied kunnen gaan genieten. De Nederlandse organisatie moet concurreren tegen financiële zwaargewichten als Saoedi-Arabië en Qatar en dus krijgt Lammers bij Viaplay de vraag hoe de vork precies in de steel zit. "De beslissing is aan FOM. Voorlopig wordt er bij ons nog geracet en dat duurt nog even", is zijn eerste antwoord.

Het komende weekend

De sportief directeur weigert daarbij om té veel op de zaken vooruit te lopen. "Ik denk dat we ons eerst even focussen op dit weekend en dat het nog gewoon te vroeg is om daar iets over te zeggen", stelt Lammers. Het is zaak dus om het komende weekend opnieuw een vlekkeloos feest neer te zetten. "Het enige wat wij kunnen doen, dat hebben we van Max geleerd, is focussen op de zaken waar we invloed op hebben. Dat proberen we zo goed mogelijk te doen. We hopen daarmee dat we in die hele kalender een mogelijke bijdrage kunnen leveren."