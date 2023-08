Hamilton zet kruistocht tegen Red Bull voort, Dutch Grand Prix kondigt maatregelen aan | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Vrijdag 18 augustus 2023 21:46

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1-zomerstop kruipt langzaam maar zeker richting zijn einde en dat betekent ook dat de Dutch Grand Prix steeds dichterbij begint te komen. Terwijl de coureurs nog genieten van de laatste dagen op vakantie, zijn de voorbereidingen in de badplaats in volle gang. Ondertussen zet Lewis Hamilton zijn kruistocht tegenover Red Bull en de dominantie gestaag verder, terwijl de Dutch Grand Prix nieuwe maatregelen aankondigt.

Horner wil McLaren in eerste jaar Red Bull Ford niet voorzien van motoren: "Niet overdrijven"

Vanaf het 2026-seizoen staat Red Bull Racing met zelfgeproduceerde motoren op de startgrid. Daarvoor is het team een samenwerking met Ford aangegaan en Red Bull, maar ook AlphaTauri zal gaan rijden met de power units. Er liepen gesprekken met McLaren, als mogelijke klantenteam, maar Christian Horner onthult dat die gesprekken op niets uitliepen. Hele artikel lezen? Klik hier

Ecclestone wast zijn handen in onschuld in zaak Massa: "Kan me niets herinneren"

Nu bekend is geworden dat Felipe Massa de eerste juridische stappen heeft gezet om de titelstrijd van 2008 aan te vechten, lijkt Bernie Ecclestone zich juist terug te trekken. De voormalig eigenaar van de sport gaf in maart aan dat het resultaat van de race in Singapore geschrapt moest worden, maar kan zich inmiddels niet meer herinneren dat hij dat interview heeft gegeven. Hele artikel lezen? Klik hier

Hamilton zet campagne tegen dominantie voort: "Niet het beste voor de fans"

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton hoopt nog altijd dat de sport zal ingrijpen om een dominantie, zoals Red Bull Racing in 2023, maar ook zoals hij zelf met Mercedes had, te voorkomen. Hij doet dit niet alleen uit eigen belang, in gesprek met Rossomotori wijst hij naar het gebrek aan spanning voor de fans. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen en Piquet delen kiekjes van laatste dagen in Sardinië

De zomerstop begint toch wel langzaam maar zeker tot een eind te komen. Dat geldt ook voor Max Verstappen die samen met Kelly Piquet de zomerstop heeft doorgebracht op het Italiaanse Sardinië. Het duo geniet nog even van de Italiaanse zon, voordat het Formule 1-seizoen volgend weekend in Zandvoort een vervolg krijgt. Hele artikel lezen? Klik hier

Dutch Grand Prix grijpt opnieuw in met aangescherpte veiligheidsmaatregelen

Tijdens de Dutch Grand Prix van vorig jaar vonden er ondanks de feestelijkheden in Zandvoort ook een aantal mindere dingen plaats. Denk hierbij aan de rookbom die de kwalificatie kortstondig verstoorde en de tientallen meldingen die binnenkwamen van ongepast gedrag. De organisatie bevestigt nu dat er scherpere maatregelen zijn genomen om dit soort taferelen te voorkomen. Hele artikel lezen? Klik hier