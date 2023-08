Remy Ramjiawan

Vrijdag 18 augustus 2023 10:46

Vanaf het 2026-seizoen staat Red Bull Racing met zelfgeproduceerde motoren op de startgrid. Daarvoor is het team een samenwerking met Ford aangegaan en Red Bull, maar ook AlphaTauri zal gaan rijden met de power units. Er liepen gesprekken met McLaren, als mogelijke klantenteam, maar Christian Horner onthult dat die gesprekken op niets uitliepen.

Het nieuwe tijdperk Formule 1 zal vanaf 2026 gaan beginnen. Het motorreglement is al vastgelegd, al liet Horner onlangs nog weten dat de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de batterij, wat hem betreft, mag worden aangepast. De motorleveranciers binnen de Formule 1 hebben normaliter klantenteams, maar de Britse teambaas onthult dat dit nog niet zal gelden voor Red Bull Ford.

'Niet overdrijven'

In gesprek met Motorsport-Total leg hij uit dat het team rustig wil beginnen. "We willen het in het eerste jaar niet overdrijven", zo vertelt Horner. Naast Red Bull Racing zal AlphaTauri gaan racen met de motoren uit Milton Keynes. Een klantenteam biedt voordelen, zoals het vergaren van extra data en het is een inkomstenbron. Toch is het produceren van een power unit delicaat werk en Red Bull Racing wil eerst dat spelletje onder controle krijgen, voordat het de power units gaat delen met de concurrentie.

Productie verloopt volgens plan

Wat betreft Red Bull Powertrains, vertelde Helmut Marko eerder al dat alles op schema loopt. "Al met al is het ongelooflijke gebeurd - deze fabriek is in relatief korte tijd helemaal opnieuw opgebouwd - en is nu helemaal state-of-the-art", zo vertelde de adviseur van het team bij het Duitse medium. Daarnaast is er ook genoeg kennis ingekocht: "We hebben de nieuwste testbanken van AVL en hebben hele goede mensen van Mercedes, Ferrari en Cosworth kunnen werven. We zitten helemaal in het programma."