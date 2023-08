Remy Ramjiawan

Volgens Red Bull-adviseur Helmut Marko staat er voorlopig geen maat op Max Verstappen, die in zijn ogen, alleen gestopt kan worden door zichzelf. De Nederlander heeft in 2023 maar liefst tien wedstrijden op zijn naam weten te zetten en lijkt weinig obstakels te ondervinden, op weg naar de derde titel.

Dat Verstappen zijn CV in 2023 goed aan het bijwerken is, dat moge duidelijk zijn. Toch wordt de Limburger ook wel geholpen door een teamgenoot, die maar op weinig momenten de snelheid van Verstappen kan matchen. In de ogen van Marko, zo vertelde hij eerder, zijn er überhaupt maar weinig coureurs die in de buurt komen van de 25-jarige Nederlander. Lewis Hamilton en Fernando Alonso zouden in zijn ogen nog wel dichter bij staan dan Sergio Pérez, maar daar is dan ook alles mee gezegd.

'Dit is het'

In gesprek met Motorsport-Magazin kijkt de tachtigjarige adviseur uit Graz naar de bloedvorm waarin Verstappen momenteel verkeerd. "De enige die Verstappen kan afremmen, is hijzelf", opent Marko. Red Bull lijkt tot en met 2025 in ieder geval over de snelste auto te beschikken en dus kan Verstappen tot het einde van het huidige tijdperk, nog even de titels verzamelen. Of hij na zijn contract nog in de Formule 1 aan het racen is, daar weet Marko ook nog niet het antwoord op. "Ik denk niet dat hij iemand is die net zo lang zal rijden als bijvoorbeeld Alonso, maar eerder iemand is die op een gegeven moment zal zeggen: 'Dit is het'."

'Dominantie is niet alles'

Er zijn ook stemmen die zeggen dat Verstappen, nu hij de auto heeft, de recordboeken moet gaan opschonen, maar diezelfde drang ziet Marko niet bij zijn wereldkampioen. "Wat is het record? Zeven titels? Bij hem moet de fascinatie, de passie er zijn. Dominantie is niet alles. Hij moet voor elke race minstens een dag in de simulator zitten. Hij heeft minder PR- en marketingverplichtingen, maar die zijn er nog steeds. Hij moet zijn conditie op peil houden en opbouwen", zo wijst hij naar het drukke leven van een Formule 1-coureur. Daarnaast moet het ook leuk blijven: "Hij doet alleen iets waar hij plezier aan beleeft."