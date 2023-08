Remy Ramjiawan

Mocht Giancarlo Fisichella als teambaas actief zijn in de Formule 1 dan zou hij Max Verstappen de voorkeur geven boven Lewis Hamilton. De Italiaan legt bij Corriere della Sera zijn kijk op de twee kemphanen uit en blikt terug op zijn tijd in de sport, toen Fernando Alonso en Michael Schumacher nog actief waren.

Fisichella maakt zijn debuut in de Formule 1 in de jaren negentig. Eddie Jordan haalde de Italiaan naar zijn team toe in 1997, nadat Fisichella een jaar eerder bij Minardi hoge ogen wist te gooien. In 2003 wist hij in dienst van Jordan de Grand Prix van Brazilië te winnen die bol stond van de verrassingen. In 229 races wist hij uiteindelijk drie overwinningen te pakken, 19 keer op het podium te klimmen en vier pole positions te rijden. Het laatste kunstje als vaste rijder in de Formule 1 kende Fisichella bij Ferrari in 2009. Daarna zou hij nog als testrijder voor het team uit Maranello fungeren.

Schumacher en Alonso waren uitblinkers

In zijn tijd in de Formule 1 heeft Fisichella een aantal grote kampioenen aan het werk gezien. "Michael Schumacher en Fernando Alonso staken ver boven de rest uit", zo wijst hij naar de titelrivalen uit 2006. Hoewel Alonso met zijn 42-jarige leeftijd de absolute veteraan van de sport is, is dat niet te zien aan zijn rijstijl. "Fernando, 42 jaar oud, beleeft een tweede jeugd met Aston Martin: de auto gaat erg goed, hij legt zijn hele ziel en zaligheid in dat project."

Hamilton en Verstappen

Mocht Fisichella vandaag de dag een Formule 1-team onder zijn hoede hebben, dan zou hij direct een contract aan Verstappen aanbieden. "Verstappen. Hij is de evolutie van de soort, Max heeft iets meer en ik krijg de indruk dat hij met één hand rijdt", zo grapt hij over de Nederlander, die in 2023 op weg is naar zijn derde wereldtitel.