Remy Ramjiawan

Zaterdag 12 augustus 2023 15:24

Red Bull, maar ook Honda-junior Ayumu Iwasa maakt momenteel furore in de Formule 2, maar onthult dat hij in de toekomst niet zozeer mikt op een zitje bij Red Bull Racing, zolang hij maar met een team kan knokken om de wereldtitel.

De 21-jarige Japanner bezet momenteel de derde plek in het Formule 2-kampioenschap en ziet alleen Frederik Vesti en Théo Pourchaire nog boven zich staan. Iwasa lijkt één van de namen te zijn waar in de toekomst rekening mee gehouden moet gaan worden. Zo racet de Japanner dit seizoen voor het tweede jaar in de Formule 2, maar wist hij aan het einde van 2022 de Anthoine Hubert-award in de wacht te slepen, als beste rookie van het 2022-seizoen.

Honda en Aston Martin

Iwasa is net als Yuki Tsunoda onderdeel van het raceprogramma van Honda. De huidige motorleverancier van Red Bull Racing en AlphaTauri gaat vanaf 2026 aan de slag bij Aston Martin en Tsunoda is al gelinkt aan dat team, als mogelijke rijder voor de toekomst. Voor Iwasa geldt wat dat betreft hetzelfde, al onthult hij in gesprek met AS-web dat hij een kans bij een team dat voor de titel knokt, de voorkeur geeft boven een zitje bij Red Bull Racing of Aston Martin.

'Droom is om wereldkampioen te worden'

"Als Red Bull- en Honda-rijder neem ik dit seizoen deel aan het Formule 2-kampioenschap met steun van beide partijen. Mijn droom is niet om Formule 1 te rijden bij Red Bull of bij Aston Martin, maar om wereldkampioen te worden in de Formule 1 en op die positie te blijven. Uiteindelijk zijn mijn prestaties in het Formule 2-kampioenschap belangrijk. Als je goed presteert en dat wordt door iedereen gezien, dan wordt je een coureur waar iedereen rekening mee houdt en ik streef er nu naar om zo'n coureur te worden", aldus Iwasa.