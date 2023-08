Redactie

Vrijdag 18 augustus 2023 12:29

De zomerstop begint toch wel langzaam maar zeker tot een eind te komen. Dat geldt ook voor Max Verstappen die samen met Kelly Piquet de zomerstop heeft doorgebracht op het Italiaanse Sardinië. Het duo geniet nog even van de Italiaanse zon, voordat het Formule 1-seizoen volgend weekend in Zandvoort een vervolg krijgt.

De jaarlijkse zomerstop is voor al het personeel in de Formule 1 een welkome onderbreking van een doorgaans drukke planning. De fabrieken zijn ook veertien dagen op slot gegaan en dus hebben de renstallen ook niet achter de schermen kunnen werken. Die vakantieperiode loopt overigens bijna op het einde, want volgende week staat het Nederlandse feestje in Zandvoort op het programma.

Zomerpret

Voor Verstappen en Piquet was het Italiaanse Sardinië de plek om de zomerdagen door te brengen. Veel zon, zee en zomerpret stonden dan ook op het programma. Op de nieuwste kiekjes is een Verstappen te zien die nog even in de zee ronddobbert. Ook is het duo in een iets formelere aangelegenheid te zien.