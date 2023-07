Jeen Grievink

Zondag 30 juli 2023 18:28

Max Verstappen werd na afloop van de Belgische Grand Prix tijdens de persconferentie gevraagd welke plannen hij had voor de zomerstop. De Nederlander gaf aan flink wat polstraining te gaan doen en dat zorgde voor flink wat hilariteit in de zaal. Verstappen benadrukte dat hij dát niet bedoelde: "Nee, het is niet wat jij denkt dat het is, je bent een viespeuk!"

Verstappen won vanmiddag de Grand Prix van België op Spa en de 25-jarige coureur kan dan ook met een gerust hart aan de zomerstop gaan beginnen. Er is geen vuiltje aan de lucht voor Verstappen, die zonder enige dreiging afkoerst op zijn derde wereldtitel. De eerstvolgende race staat eind augustus op het programma en betreft zijn thuisrace in Zandvoort. Maar voordat het zover is, hebben de coureurs eerst een paar weken vrijaf. Tijdens de persconferentie werd de top drie, Verstappen, Sergio Pérez en Charles Leclerc, gevraagd wat zij met deze tijd gingen doen.

"Je bent een viespeuk"

Verstappen kreeg als eerste de beurt om antwoord te geven op de vraag wat de vakantieplannen zijn voor de maand augustus. "Ik ga heel veel cardio doen en heel veel polstraining", zo klonk zijn enigszins korte antwoord. Het zorgde voor gelach vanuit de zaal, want het antwoord van Verstappen kon op meerdere manier geïnterpreteerd worden. Hij was er dan ook als de kippen bij om zijn antwoord te verduidelijken. "Nee, het is niet wat jij denkt dat het is", zo zei de Red Bull-coureur. "Je bent een viespeuk!"

Pérez en Leclerc delen vakantieplannen

Vervolgens kregen ook Pérez en Leclerc de vraag wat ze met hun zeldzame vrije tijd gaan doen. "Ik ga mijn skills in het golfkarretje verbeteren op de golfbaan", zo zei de Mexicaan. "En ik ga nog wat voorbereidingen doen voor over een paar weken." Leclerc houdt het op zijn beurt simpel voor de zomerstop. "Geen racen voor mij, ik ga in de buurt van Monaco en Sardinië wat tijd doorbrengen met mijn familie en vrienden", zo besloot de Ferrari-coureur.