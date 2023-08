Vincent Bruins

Vrijdag 11 augustus 2023 19:31

Daniel Ricciardo was al heerlijk aan het genieten van zijn vakantie op Ibiza. De Scuderia AlphaTauri-coureur is tijdens de zomerstop van de Formule 1 op het partyeiland samen met Martijn Garritsen en Tijs Verwest die we natuurlijk kennen als Martin Garrix en Tiësto. Nu wordt hij ook nog vergezeld door George Russell.

De twee wereldberoemde dj's uit Nederland zijn groot fan van de koningsklasse van de autosport. Martin Garrix is goede vrienden met meerdere coureurs op de grid, waaronder Max Verstappen, en is elk seizoen bij meerdere Grands Prix aanwezig. De Amstelvener was dan ook in Abu Dhabi in 2021, toen Verstappen zijn eerste wereldkampioenschap binnensleepte. Tiësto mocht de wedstrijd op Zandvoort vorig jaar afvlaggen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell loopt blauwe plekken op tijdens vakantie met duur speeltje

Russell komt Ricciardo tegen

Martin Garrix en Tiësto zijn in Ibiza voor optredens op het Ushuaïa-fesitval en daar is Ricciardo ook aanwezig. De Australiër, die sinds de Grand Prix van Hongarije is ingestapt als de vervanger van de ontslagen Nyck de Vries, is goede vrienden met de twee dj's. Russell blijkt ook een uitnodiging van Garritsen te hebben ontvangen, zo laat de Brit weten op zijn Instagram onder een foto samen met Ricciardo: "Gek tegen wie je kan aanlopen op vakantie! Bedankt voor de uitnodiging, Martin Garrix." Drievoudig wereldkampioen Jackie Stewart reageerde met een knipoog: "Iedereen heeft zo iemand op het werk waar ze maar niet van afkomen."