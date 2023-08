Vincent Bruins

Vrijdag 11 augustus 2023 14:32

Tijdens de zomerstop van de Formule 1 gaan de coureurs lekker op vakantie. George Russell vinden we in dit geval niet op land, maar op water. De Mercedes-coureur heeft toegegeven zich daar niet helemaal comfortabel bij te voelen.

Russell is aan het genieten van de zomerstop samen met vriendin Carmen Montero Mundt. Zo is hij te zien op een Fliteboard, een elektrisch aangedreven surfplank die tussen de €10.000 en €20.000 kan kosten. Ook is de Brit gaan flyboarden, waarbij je dan op een soort van lat staat waarop aan de onderkant twee korte straalpijpen zijn gemonteerd die weer verbonden zijn aan een jetski. Zo kan je hoog boven het water komen door de kracht van de waterstralen. Russell lijkt het in ieder geval naar zijn zin te hebben gehad.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Russell biedt mogelijke oplossing voor extreme wets en hevige spray

Blauwe plekken

"Ik heb het ontzettend naar mijn zin gehad om nieuwe dingen te proberen," liet de 25-jarige uit King's Lynn weten via sociale media. "Ik heb me nooit echt comfortabel gevoeld in het water, maar ik heb ervan genoten om mezelf buiten mijn comfortzone te pushen." Het surfen en flyboarden lijkt niet helemaal vlekkeloos te zijn gegaan: "Ik heb er wat blauwe plekken aan overgehouden, maar we gaan weer door," aldus een opgetogen Russell.