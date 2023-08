Remy Ramjiawan

Vrijdag 18 augustus 2023 11:25 - Laatste update: 11:26

Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton hoopt nog altijd dat de sport zal ingrijpen om een dominantie, zoals Red Bull Racing in 2023, maar ook zoals hij zelf met Mercedes had, te voorkomen. Hij doet dit niet alleen uit eigen belang, in gesprek met Rossomotori wijst hij naar het gebrek aan spanning voor de fans.

Hoewel dominantie binnen de Formule 1 van alle tijden is, hoopt Hamilton dat de sport dit niet meer zal gaan toestaan. Hamilton zelf is nog altijd op jacht naar zijn achtste wereldtitel en zonder zijn eigen periode van dominantie, was dit niet mogelijk geweest. De Brit heeft meerdere keren benadrukt het hem niet zozeer te doen is om Red Bull, in zijn ogen moet de sport veranderen voor de fans. McLaren CEO-Zak Brown gaf overigens onlangs nog aan dat hij van mening verschilt met de zevenvoudig kampioen. De Amerikaan ziet juist dat fans aan de buis gekluisterd zijn, om een grootheid in actie te zien.

Fans niet vergeten

Waar Hamilton natuurlijk wel een punt mee heeft, is dat een echt gevecht om de wereldtitel ontbreekt. Daarvoor wijst hij naar de dominantie van Red Bull, maar in de tijd dat Mercedes aan de top stond, werd er vooral naar de andere teams gekeken. Die zouden er een schepje bovenop moeten doen, maar in het huidige tijdperk wil Hamilton vooral het dominante team aanpakken en geeft hij aan dat hij dit voor de fans doet.

"Als we zo doorgaan, zal Ferrari de komende jaren misschien domineren, of misschien McLaren, of misschien Mercedes, maar ik denk dat dit niet het beste is voor de fans. We zouden niet de kans moeten krijgen om een groot aantal jaren te domineren, de strijd om de topposities zou hechter moeten zijn. Maar helaas zal Red Bull zelfs in de komende drie seizoenen serieus kunnen domineren", aldus de Engelsman.