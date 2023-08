Remy Ramjiawan

Woensdag 16 augustus 2023 21:11

Mclaren-chef Zak Brown is het niet eens met Lewis Hamilton, die meerdere keren heeft aangegeven dat dominantie niet goed is voor de Formule 1. De Brit was toen hij zelf aan de top stond nooit zo vocaal over dominantie binnen de sport, nu Max Verstappen de zeges aan elkaar rijgt, is het een 'probleem'.

De eerste helft van het seizoen werd gedomineerd door het team van Red Bull Racing. Verstappen wist maar liefst tien keer te winnen en in de gevallen dat het de Nederlander niet lukte, stond Sergio Pérez op de bovenste treden. Het tekent de overmacht van het team, dat voorlopig alle races heeft weten te winnen. Hamilton beweerde eerder dat de dominantie saai is en dat er iets moet veranderen, om te voorkomen dat één team domineert.

Gaat niet alleen om de winnaar

In gesprek met ESPN legt Brown uit dat het achter de eerste plek nog best spannend is. "Het gaat er niet alleen om wie er wint, toch? Er wordt door het hele veld geracet en het racen is geweldig." Ook binnen het eigen team kan Brown opgelucht ademhalen, want na de dramatische start van het seizoen van McLaren, wist het sinds de Grand Prix van Groot-Brittannië de weg omhoog te vinden. "De diepte van de competitie is fascinerend, de races zijn superspannend en ze hebben de neiging om het hele veld te bestrijken. Ik zou niet willen dat het zo doorgaat, om egoïstische redenen, maar op dit moment is het nog volledig houdbaar", stelt Brown.

Kijkcijfers stijgen nog steeds

Ook werd er gesuggereerd dat de kijkcijfers een dipje kunnen krijgen door de dominantie van de Nederlander. Toch laten de Amerikaanse kijkcijfers een heel ander beeld zien, want de sport groeit daar nog altijd. Daarnaast trekt Brown de vergelijking met andere kampioenen. "Ik denk dat we in andere sporten hebben gezien dat Tiger Woods elke keer won en dat de kijkcijfers nog nooit zo hoog waren omdat mensen het bewonderen om een atleet aan de top van de sport te zien. Ik zou niet willen dat het eeuwig doorging, maar ik denk niet dat het ons schaadt."