Woensdag 16 augustus 2023 18:36

Voormalig Ferrari-president Luca di Montezemolo is in gesprek met Quotidiano Sportivo uiterst kritisch op de renstal uit Maranello. Daar waar er in het verleden werd geknokt om de wereldtitels, slaat de Scuderia zichzelf tegenwoordig op de borst met het binnenhalen van een derde plek.

Di Montezemolo werd in 1973 door FIAT bij Ferrari geplaatst, als assistent van Enzo Ferrari. Een jaar later werd hij manager bij het team uit Maranello om vervolgens wederom een jaar later de controle te krijgen over alle raceactiviteiten van FIAT. Beginjaren negentig mocht Di Montezemolo zijn opwachting maken als president van Ferrari en zijn doel was om het merk weer winstgevend te maken. Voor de Formule 1-tak zorgde hij ervoor dat Michael Schumacher, Jean Todt en Ross Brawn werden binnengehaald. In 2014 legde Di Montezemolo uiteindelijk zijn functie bij Ferrari neer, er waren simpelweg geen titels meer gewonnen en het werd tijd voor een opvolger.

Ferrari mist aansluiting met Red Bull

Aan het begin van 2022 kon Ferrari nog mee met Red Bull Racing en stond het even boven het Oostenrijkse team in het klassement. Toen de renstal uit Milton Keynes eenmaal de betrouwbaarheidsproblemen wist te tackelen en de nodige kilo's zag verdwijnen van de RB18, was Ferrari eigenlijk geen partij meer voor Red Bull. Inmiddels moet Ferrari het doen met de plekken achter het duo van Red Bull en dat het team daar blij mee is, is een doorn in het oog van de voormalig president van Ferrari.

Kritiek

"Weet je wat ik jammer vind? Dat ze nu juichen voor de derde plaats, zoals in Spa. Zo is Ferrari niet en de Oude Man (Enzo Ferrari) zou dat nooit geaccepteerd hebben, nooit. [Enzo] Ferrari heeft me veel geleerd. Hij leerde me bijvoorbeeld om me nooit genoegen te nemen. Na een overwinning dacht hij altijd aan de volgende race. Tegelijkertijd was het hard werken. Enzo had een hekel aan vakanties. In augustus hield hij me op kantoor, hij was geen voorstander van mensen die in augustus op vakantie gingen", zo legt Di Montezemolo uit.

Italiaanse trots

Zelf heeft hij een lange tijd aan de top van het bedrijf gestaan en op die manier het Formule 1-team onder zijn hoede gehad. Charles Leclerc lijkt op dit moment de uitverkorenen te zijn om het team weer naar succes te leiden en die keuze snapt Di Montezemolo dan weer wel. "Charles zou ik zeker willen houden, hij is goed en naar mijn mening zijn er op dit moment geen sterkere coureurs dan hij beschikbaar." Volgens de voormalig president van Ferrari hoeft het Italiaanse team echt niet ieder jaar de wereldtitel te winnen, maar het moet wel strijden om het kampioenschap. "Kijk, als fan droom ik niet van een Ferrari dat altijd wint, maar dat altijd voor de titel vecht tot aan de laatste race van het seizoen, zoals in 1997, 1998, 1999, 2008, 2010 en 2012. Je kunt verliezen - maar als hoofdrolspeler, niet als secundaire speler", zo luidt de conclusie.