Remy Ramjiawan

Woensdag 16 augustus 2023 17:51 - Laatste update: 17:52

Hoewel de jaartjes inmiddels toch wel gaan tellen voor Red Bull-adviseur Helmut Marko, denkt de tachtigjarige Oostenrijker nog lang niet aan een pensioen. Naar eigen zeggen is Marko nog altijd mentaal en fysiek in orde en is hij nog even enthousiast als toen hij aan het klusje bij Red Bull begon.

Vanaf de start van Red Bull Racing in de Formule 1, in 2005, stond Marko al aan de zijde van teambaas Christian Horner, om zich bezig te houden met de racetalenten die uiteindelijk in de Oostenrijkse wagen moesten komen te zitten. Destijds rapporteerde Marko direct aan goede vriend en inmiddels de overleden oprichter van het energiedrankbedrijf, Dietrich Mateschitz. Oliver Mintzlaff heeft de taken van Mateschitz overgenomen en Marko gaat bij Motorsport-Magazin in op zijn rol bij Red Bull.

Fysieke gesteldheid

"Zolang ik mentaal en fysiek fit ben, gefascineerd en enthousiast, en zolang de mensen die de leiding hebben me de kans geven om hier verder te gaan, zal ik dat doen", zo opent Marko over zijn toekomst bij Red Bull Racing. Hoewel Horner de leiding heeft over Red Bull, is het uiteindelijk Marko die verantwoordelijk is over de coureurs. Dat geldt overigens niet alleen voor Red Bull, ook bij het zusterteam (AlphaTauri) is het Marko die met de scepter zwaait, zo heeft Nyck de Vries vorig maand nog gemerkt. Vaak wordt Marko omschreven als de adviseur van het team en in die rol voert hij dan ook zijn werkzaamheden uit. Toch moet hij erkennen dat hij dit jaar voor het eerst pas een officiële overeenkomst heeft getekend. "Ik heb pas sinds kort een contract en er staat geen titel in."

'Ben geen oude man'

Met Mintzlaff aan het roer van het bedrijf, was er even de angst dat het raceteam niet meer zo snel kon schakelen, als in de tijd van Mateschitz. Marko erkent dat er dingen zijn veranderd sinds de aanstelling van de nieuwe CEO, maar dat hij nog altijd de korte lijntjes heeft. "Ik rapporteer rechtstreeks, vroeger was dat Mateschitz en nu Mintzlaff. We hebben de flexibiliteit van snelle beslissingen, wat betekent dat we geen groot bestuur achter ons hebben waar het veel moeilijker is. Het was in de tussentijd na het overlijden van Mateschitz niet zo duidelijk hoe het verder zou gaan, maar dat is inmiddels geregeld en we hebben weer die vrijheid en snelle besluitvorming die we hadden toen Mateschitz nog leefde", aldus Marko. Op de vraag hoelang hij zelf nog actief blijft voor Red Bull, antwoord de Oostenrijkse adviseur op geheel eigen wijze: "Ik ben geen oude man die voortstrompelt. Dus, zolang ik een positieve bijdrage kan leveren, is dat het belangrijkste."