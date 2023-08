Remy Ramjiawan

Voor fans van Max Verstappen die nog niet de documentaires over de Nederlander bij Viaplay hebben gezien, is er goed nieuws. Omroep PowNed zendt namelijk binnenkort de tweedelige documentaire Verstappen - Lion Unleashed uit. Ook zal de omroep in september de documentaire Max Verstappen: Anatomy of a Champion tentoonstellen, zo meldt TVgids.nl

Vanaf 2022 is Viaplay de Nederlandse uitzendgemachtigde van de Formule 1. In samenwerking met de Verstappens zijn er diverse documentaires geproduceerd over de veelbewogen loopbaan van de Nederlandse kampioen, in de koningsklasse. De Scandinavische partij is sinds 2023 ook de officiële partner van de 25-jarige Limburger en is daarom ook op de merchandise van de Red Bull-coureur te zien.

Verstappen - Lion Unleashed

De eerste documentaire die omroep PowNed zal gaan uitzenden is Verstappen - Lion Unleashed. Daarin blikt de tweevoudig kampioen terug op het 2021-seizoen. In dat jaar wist Verstappen Lewis Hamilton van de troon te stoten om te beginnen aan zijn eigen dominantie, door zijn eerste wereldtitel te pakken. De tweede deel van de documentaire kijkt terug op het afgelopen jaar, waarin Verstappen zich voor de tweede keer in zijn carrière tot wereldkampioen wist te kronen. Samen met vader Jos, manager Raymond Vermeulen en David Coulthard, blikt de Red Bull-coureur terug op dat seizoen. Het eerste deel van de documentaire is op donderdag 24 augustus om 17:20 uur te zien op NPO 1. Een dag later, op vrijdag 25 augustus om 17:20 uur, is de tweede documentaire te zien.

Max Verstappen: Anatomy of a Champion

Ook zal de omroep Max Verstappen: Anatomy of a Champion uitzenden. Daarin wordt er teruggekeken naar het pad dat de Nederlander heeft afgelegd, voordat hij de Formule 1 in kwam. Ook wordt er gekeken naar opofferingen die de familie Verstappen moest maken, voor de jonge Max. De documentaire is opgesplitst in drie delen en zal vanaf maandag 18 september om 21:12 uur wekelijks te zien zijn op NPO 3. Voor de fans die beschikken over NPO Start, ook daarop zullen de documentaires binnenkort te zien zijn.