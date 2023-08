Remy Ramjiawan

Dinsdag 15 augustus 2023

Volgens enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill werkt de 'gardening leave' eerder in het nadeel van de Formule 1, dan dat de sport er echt baat bij heeft. De Brit is van mening dat personeel van de ene op de andere dag moet kunnen overstappen van team. Het is volgens de kampioen van 1996 één van de manieren om een gelijker speelveld te creëren.

De 'gardening leave' is ingesteld als afkoelperiode voor personeel van teams. Zo is het vrijwel onmogelijk om als personeel van het ene team direct over te stappen naar een andere renstal. Vaak zit hier een periode van een jaar tussen en dit is bedoeld om de geheimen van een team te beschermen tegenover een concurrent. De desbetreffende werknemer wordt vaak wel doorbetaald in de periode dat hij thuis zit en zal pas na de afgesproken datum in dienst kunnen gaan bij een rivaal.

'Niet in het belang van de sport'

In de F1 Nation Podcast legt Hill het uit. "Dat hele gedoe met gardening leave en dat mensen niet van het ene naar het andere team kunnen gaan, ik denk dat het niet in de geest van de sport is, als je begrijpt wat ik bedoel. Mensen moeten kunnen zeggen 'ik ga weg en ik begin meteen bij een ander team'." Vanuit het oogpunt van de werknemers is hetgeen wat de Engelsman natuurlijk zegt begrijpelijk. Het is echter nog maar de vraag of teams akkoord gaan met een Formule 1 zonder 'gardening leave'. De sport zou er in de ogen van Hill echter wel van profiteren: "Ik denk dat dat de boel een beetje zou aanscherpen en het de teams waarschijnlijk dichter bij elkaar zou brengen."

'Teams houden gelijker speelveld tegen'

De sport is de afgelopen jaren al een richting op gegaan waarbij er een gelijker speelveld voor de deelnemers wordt gecreëerd. In dat licht zou het plan van Hill passen. "Ik denk gewoon dat de hele kwestie, dat een team ervoor kan zorgen dat iemand niet direct elders kan werken, ervoor heeft gezorgd dat het veld niet zo makkelijk naar elkaar toe groeit", aldus Hill, die zou willen zien dat de sport deze regel laat varen in de toekomst.