Red Bull en Mercedes zouden mogelijk verwikkeld kunnen raken in een gevecht om Alan Permane te contracteren. De beide teambazen hadden zich uitgelaten over het vertrek van de Engelsman bij Alpine en zijn lovend over het werk van de voormalig sportief directeur.

Net als Otmar Szafnauer werd Permane vorig maand ook langs de kant gezet bij het team van Alpine. Het is onderdeel van de grote schoonmaak bij het Franse team, waarbij CEO Laurent Rossi ook een andere plek binnen de onderneming heeft gekregen. Veel teams kijken met veel interesse naar wat er bij Alpine gebeurt, er zijn namelijk een aantal personeelsleden die bij een ander team van waarde kunnen zijn.

'Hoeksteen van Formule 1'

Wolff en Horner onthullen grote bewonderaars te zijn van Permane. "Alan Permane is een van de hoekstenen van de Formule 1. Iemand met zoveel ervaring kun je nooit uitsluiten. Hij is een van de langstzittende engineers in de sport en zeker iemand met veel kennis", zo is de teambaas van Mercedes vol lof over de Engelsman. "Ik ken verder niet de 'ins en outs' van de opschudding van het management (bij Alpine) niet, maar er zijn veel mensen met een goede naam", aldus Wolff.

'Respect en erkenning'

Ook Horner is zeer te spreken over het werk van Permane. "Hoewel ik nooit met Alan Permane heb samengewerkt, denk ik dat je soms respect moet tonen voor iemand die 34 jaar hard heeft gewerkt en heeft deelgenomen aan wereldkampioenschappen met Michael Schumacher en Fernando Alonso", zegt de teambaas van Red Bull. "Hij is een constante factor geweest in die periode. Ik denk dat dat respect en erkenning verdient en ik weet zeker dat hij, net als Otmar [Szafnauer], niet zonder werk zal komen te zitten. Het zal niet de laatste keer zijn dat ik ze in de pitstraat heb gezien, daar is geen twijfel over mogelijk."