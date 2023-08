Brian Van Hinthum

Vrijdag 18 augustus 2023 18:32

Tijdens de Dutch Grand Prix van vorig jaar vonden er ondanks de feestelijkheden in Zandvoort ook een aantal mindere dingen plaats. Denk hierbij aan de rookbom die de kwalificatie kortstondig verstoorde en de tientallen meldingen die binnenkwamen van ongepast gedrag. De organisatie bevestigt nu dat er scherpere maatregelen zijn genomen om dit soort taferelen te voorkomen.

Hoewel de Grand Prix in Zandvoort natuurlijk garant moet staan voor één groot feest, is het voor sommige bezoekers toch ook in 2022 nog moeilijk gebleken om zich gewenst te gedragen. Zo gooide een "fan" bijvoorbeeld roet in het eten van de kwalificatie op zaterdag door een brandende oranje rookbom op het asfalt te gooien en kwamen er tijdens het weekend enkele tientallen meldingen binnen van ongewenst en seksistisch gedrag, met name tegen vrouwen.

Artikel gaat verder onder video

Scherpere maatregelen

De organisatie van de Grand Prix van Nederland hoopt dat aantal meldingen dit jaar te reduceren en dus kondigt directeur Robert van Overdijk in Algemeen Dagblad aan dat de maatregelen dit jaar weer extra aangescherpt zijn om de incidenten binnen de perken te houden. Daarbij wordt er vooral gehamerd op een scherpere instructie van de beveiliging. Daarnaast worden er meer beveiligers op de tribune geplaatst. Ook de protocollen om grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan, zijn opnieuw aangescherpt. Hierbij kan men denken aan mannelijke en vrouwelijke vertrouwenspersonen om heen te gaan bij een onveilig gevoel, een telefonisch meldpunt en nauwer contact met de politie. Vorig jaar werden de tassencontroles al strenger uitgevoerd.

Gezond verstand van de fans

Dat uiteindelijk niet alle incidenten te voorkomen zijn, is verder ook bekend. De directeur van het circuit doet daarom nog eens een oproep aan de honderdduizenden fans die volgende week richting de kustplaats reizen. "Uiteindelijk doen wij er alles aan om het gewoon één groot feest te laten zijn. En daar hoort heel veel plezier bij, maar daar hoort zeker ook gewoon een goede basis van gezond verstand bij. En met meer dan honderdduizend mensen op een terrein, zul je er altijd mensen bij hebben zitten die zich even net niet kunnen gedragen", besluit hij.