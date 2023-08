Remy Ramjiawan

Vrijdag 18 augustus 2023 10:02 - Laatste update: 11:50

Nu bekend is geworden dat Felipe Massa de eerste juridische stappen heeft gezet om de titelstrijd van 2008 aan te vechten, lijkt Bernie Ecclestone zich juist terug te trekken. De voormalig eigenaar van de sport gaf in maart aan dat het resultaat van de race in Singapore geschrapt moest worden, maar kan zich inmiddels niet meer herinneren dat hij dat interview heeft gegeven.

Lewis Hamilton wist in 2008 zijn allereerste wereldtitel te winnen. Toch was er in dat seizoen één hele opmerkelijke race, waarvan later bleek dat dit in scene was gezet. Fernando Alonso wist in dat jaar de Grand Prix van Singapore te winnen, maar dat gebeurde dankzij een gelukkige safety car-situatie, die was ingezet om de Renault van teamgenoot Nelson Piquet jr. van de baan te halen. De Braziliaan was gecrasht en achteraf bleek dat Renault dit van tevoren had bedacht, zodat de Spanjaard zijn zege kon pakken. Crashgate, zoals het schandaal wordt genoemd, was destijds bekend bij Ecclestone, die er uiteindelijk niets aan heeft gedaan, zo vertelde hij later.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Ecclestone vindt dat Hamilton slechts zes titels verdient

Letter before claim

Door de uitspraken van de voormalig eigenaar van de Formule 1, is Massa juridische hulp gaan zoeken. Donderdag werd bekend dat de advocaten van de Braziliaan een zogeheten Letter before claim hebben uitgebracht. Daarin richten de advocaten van de voormalig Ferrari-coureur zich tot Formule 1-CEO Stefano Domenicali en FIA-president Mohamed Ben Sulayem. Daarmee heeft het team van Massa de eerste stap gezet richting een juridisch proces, wat kan uitmonden in een strafzaak.

Ecclestone is interview vergeten

Het begon allemaal met de uitspraken van Ecclestone eerder dit jaar. De voormalig eigenaar van de sport heeft zelf een rechtszaak aan zijn broek hangen. De 92-jarige Brit wordt ervan verdacht dat hij meer geld in het buitenland heeft zitten, dan hij aan de Britse belastingdienst heeft aangegeven. Tegenover Reuters laat hij weten over de zaak van Massa: "Om eerlijk te zijn herinner ik me hier eigenlijk niets van. Dat interview dat ik heb gegeven, daar kan ik me niets van herinneren."