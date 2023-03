Remy Ramjiawan

Voormalig Formule 1-eigenaar Bernie Ecclestone is van mening dat Lewis Hamilton niet zeven, maar zes titels achter zijn naam zou moeten hebben staan. In 2008 pakte de Brit zijn eerste kampioenschap, maar volgens Ecclestone had de race in Singapore, waar crashgate plaatsvond, niet mee mogen tellen.

Het team van Renault had in 2008 een plannetje bedacht om de Grand Prix van Singapore te winnen. Nelson Piquet junior kwam uit voor het Franse team en crashte opzettelijk. Teamgenoot Fernando Alonso profiteerde optimaal van de safety car-situatie die daarop volgde en wist de wedstrijd te winnen. Pas in 2009, toen Piquet junior het team van Renault verliet, kwam het schandaal naar buiten. Het resultaat van de race is naderhand niet meer aangepast, wel heeft het incident gevolgen gehad voor de verantwoordelijken bij Renault.

Crashgate-schandaal

In gesprek met F1-Insider blikt Ecclestone terug op het crashgate-schandaal en vindt achteraf dat het resultaat eigenlijk niet gevalideerd had moeten worden. Daarnaast geeft hij toe dat hij allang op de hoogte was van het schandaal, ook voordat het met de buitenwereld werd gedeeld. "Piquet junior was bang voor zijn contractverlenging, dus hij stond onder grote druk en ging akkoord. We besloten niets te doen. Daarom gebruikte ik de tong van een engel om Nelson Piquet over te halen om voorlopig zijn mond te houden", zo legt hij uit. "Toen was er een regel dat een wereldkampioenschapsklassering onaantastbaar was na de FIA-prijzenceremonie aan het eind van het jaar. Dus Hamilton kreeg de beker uitgereikt en alles was in orde."

'Felipe had wereldkampioen moeten worden'

Mocht het schandaal wel tijdens het seizoen naar buiten zijn gekomen, dan had Hamilton wellicht niet het kampioenschap toegewezen gekregen. "We hadden destijds genoeg informatie om de zaak te onderzoeken. Volgens de statuten hadden we de race in Singapore onder deze omstandigheden moeten annuleren. Dat betekent dat het nooit gebeurd zou zijn voor de stand van het wereldkampioenschap. En Felipe Massa zou wereldkampioen zijn geworden en niet Lewis Hamilton", zo beschrijft Ecclestone.

Felipe Massa & Carlos Sainz

'Schumacher is enige recordkampioen'

"Ik heb nog steeds medelijden met Massa vandaag. Hij won de finale tijdens zijn thuisrace in São Paulo en deed alles goed. Hij werd bedrogen met de titel die hij verdiende, terwijl Hamilton alle geluk van de wereld had en zijn eerste kampioenschap won", aldus de 92-jarige Brit. Al met al krabt hij zich achter de oren over de gemaakte keuzes destijds. "Vandaag zou ik de dingen anders hebben gedaan. Daarom is Michael Schumacher voor mij nog steeds de enige recordwereldkampioen, ook al zeggen de statistieken iets anders", concludeert Ecclestone.

