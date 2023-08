Massa opent strijd op Hamiton-wereldtitel 2008, felle kritiek op Grand Prix in Zandvoort | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 17 augustus 2023 21:45

GPFans Recap

In dezenemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Formule 1-zomerstop kruipt langzaam maar zeker richting zijn einde en dat betekent ook dat de Dutch Grand Prix steeds dichterbij begint te komen. Terwijl de coureurs nog genieten van de laatste dagen op vakantie, zijn de voorbereidingen in de badplaats in volle gang. Niet iedereen is daar overigens even blij mee, zoals Quote-columniste Robert de Boeck, de zich kritisch uitlaat over de race én de fans. Felipe Massa heeft daarnaast een eerste stap ondernomen in zijn strijd om de wereldtitel van 2008.

Artikel gaat verder onder video

Quote-columnist De Boeck hekelt race in Zandvoort: "Het kostte ons weer vijftig miljoen"

Volgende week strijkt het Formule 1-circus voor het derde jaar op rij neer in de duinen van Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Vele Nederlandse fans kijken reikhalzend uit naar het evenement aan de Nederlandse kust, al is niet iedereen even groot fan van de race en de kosten die erbij komen kijken, zo ook Quote-columnist Robert de Boeck. Hele artikel lezen? Klik hier

Honda-engineer Minatoya kent grootste kwaliteit Verstappen: "Daarom is hij nu zo dominant"

De samenwerking tussen Red Bull en Honda is op dit moment zo succesvol, dat niemand ze in 2023 van de hoogste trede van het podium heeft kunnen houden. De Japanners zijn dan ook behoorlijk trots, zeker na het verbreken van het record voor meeste zeges op rij. “Zijn rijkwaliteiten zijn geweldig, maar ik denk dat hij ook slim is. Hij verzamelt heel veel informatie op de baan en kan dat ook goed uitleggen aan zijn engineers” Hele artikel lezen? Klik hier

Wie vertolkt dit jaar het Wilhelmus tijdens de Dutch Grand Prix?

Het is tijdens elke Grand Prix op de kalender natuurlijk één van de belangrijkste hoogtepunten voor het volk: het vertolken van het volkslied. Van 25 tot en met 27 augustus strijkt het Formule 1-circus natuurlijk neer in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix, maar wie hebben dit jaar de eer om het Wilhelmus ten gehore te brengen? Hele artikel lezen? Klik hier

Felipe Massa onderneemt eerste juridische stap in aanvechten wereldtitel van 2008

Felipe Massa heeft na zijn eerdere uitspraken over het mogelijk aanvechten van zijn 'verloren' wereldtitel in 2008 daadwerkelijke daad bij het woord gevoegd. Gewapend met een leger aan advocaten heeft de Braziliaanse coureur in een zogenoemde Letter before claim zich gericht tot Stefano Domenicali en Mohammed Ben Sulayem. Hele artikel lezen? Klik hier

Kelly Piquet deelt hartverwarmende vakantiefoto met Verstappen en dochter Penelope

Langzaam maar zeker komt de Dutch Grand Prix eraan, maar ondertussen genieten de coureurs nog even van hun welverdiende vakantie. Max Verstappen is samen met vriendin Kelly Piquet aan het genieten van het heerlijke weer in Italië en de Braziliaanse schone deelt een romantisch kiekje samen met Verstappen. Hele artikel lezen? Klik hier