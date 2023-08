Brian Van Hinthum

Donderdag 17 augustus 2023 18:45

Langzaam maar zeker komt de Dutch Grand Prix eraan, maar ondertussen genieten de coureurs nog even van hun welverdiende vakantie. Max Verstappen is samen met vriendin Kelly Piquet aan het genieten van het heerlijke weer in Italië en de Braziliaanse schone deelt een romantisch kiekje samen met Verstappen.

De zomerstop in de Formule 1 is in volle gang en de heren coureurs genieten momenteel van de laatste dagen rust, alvorens het circus richting Zandvoort vertrekt voor de volgende editie van de Dutch Grand Prix. Verstappen zal na zijn laatste race in België, zijn tiende zege van het seizoen, met een gerust hart in het vliegtuig gestapt zijn om samen met familie en vrienden te gaan genieten van de zomer. Allereerst was hij met Lando Norris aanwezig op Tomorrowland om met Martin Garrix een feestje te vieren. Daarna vertrok hij met vriendin Piquet richting Zuid-Europa.

Romantisch plaatje

Nadat het liefdeskoppel eerder van de vakantie genoot op het Franse eiland Corsica, is het tweetal met dochter Penelope Kvyat vertrokken richting de Italiaanse zon. Op het eiland Sardinië, natuurlijk bekend als de geboorteplaats van de wereldberoemde Italiaanse maffia, geniet het gezinnetje van zon, zee, strand en de heerlijke keuken. Piquet deelt op Instagram nog maar eens een romantisch kiekje met Verstappen. Ook dochter Penelope ligt er gezellig bij. De foto lijkt ook Verstappen te kunnen bekoren, de Nederlander reageert veelzeggend met drie hartjes op de post.