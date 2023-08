Brian Van Hinthum

Felipe Massa heeft na zijn eerdere uitspraken over het mogelijk aanvechten van zijn 'verloren' wereldtitel in 2008 daadwerkelijke daad bij het woord gevoegd. Gewapend met een leger aan advocaten heeft de Braziliaanse coureur in een zogenoemde Letter before claim zich gericht tot Stefano Domenicali en Mohammed Ben Sulayem.

Het is inmiddels alweer een kleine vijftien jaar geleden, maar het verliezen van de wereldtitel in 2008 zit nog altijd niet lekker bij Massa. De Braziliaan viste dat jaar in de laatste ronde van de slotrace in São Paulo achter het net, toen Timo Glock de verkeerde banden onder zijn wagen had zitten. In de wisselende omstandigheden op Interlagos was Glock in de laatste ronde niet meer vooruit te branden, waardoor Hamilton op het allerlaatste moment de Duitser kon passeren, een plekje opschoof en bij het vallen van de vlag tóch zijn eerste wereldtitel uit zijn loopbaan wist te pakken.

Crashgate

Na eerdere opmerkingen in april van voormalig Formule 1-baas Bernie Ecclestone is het balletje over dat wereldkampioenschap echter weer gaan rollen. Daarbij wordt er voornamelijk gekeken naar de illegaal verlopen Grand Prix van Singapore, de wereldberoemde en beruchte Crashgate. In de pit stop tijdens de Safety Car-periode die door Nelson Piquet Jr. van Renault expres was veroorzaakt, nam Massa de brandstofslang mee en verloor daarmee zeer kostbare tijd en posities. Als de resultaten van deze race niet mee zouden tellen, had de toenmalig Ferrari-coureur de titel op zijn naam geschreven met vijf punten voorsprong op Hamilton.

Gerechtigheid

In april liet Massa weten de juridische mogelijkheden te onderzoeken. "Na 15 jaar horen we dat de [voormalige] eigenaar [van de Formule 1] zegt dat hij er in 2008 er al vanaf wist, samen met de president van de FIA, en dat ze niets hebben gedaan om zo de naam van F1 niet te beschadigen. Dit is ontzettend triest, om te weten dat de resultaten van deze race niet mee hadden moeten tellen en dat ik dan een titel zou hebben. Uiteindelijk was ik degene die het meeste verloor met dit resultaat. Dus we gaan er achteraan om dit allemaal uit te zoeken. In feite, de juiste situatie is om het resultaat van die race te schrappen. Het is de enige gerechtigheid die in een geval als dit kan worden gedaan", sprak de voormalig Ferrari-coureur destijds.

Letter before claim

Na die uitspraken heeft Massa nu daadwerkelijk daad bij het woord gevoegd, zo weet Motorsport.com te melden. De eerste stap is door middel van een Letter before claim gezet. Dit is een brief die volgens de Britse wet eerst moet worden verstuurd aan betrokken partijen, voordat er daadwerkelijk een strafprocedure gestart wordt. In de brief, die dus aan Domenicali en Ben Sulayem gericht is en die is ingezien door het medium, valt te lezen dat Massa advocaten paraat heeft in het Verenigd Koninkrijk, Brazilië, de Verenigde Staten, Zwitserland en Frankrijk. De laatste twee landen zijn de landen waar de FIA juridisch opereert. De FOM werkt vanuit Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.

Twee weken de tijd

Verder wordt er duidelijk gemaakt dat Massa tientallen miljoenen is misgelopen door het niet ondernemen van actie door de FIA en de FOM, ondanks beschikbare informatie. Er wordt zelfs gesproken over een 'samenzwering'. "Simpel gezegd is Massa de terechte kampioen van 2008 en hebben F1 en de FIA het wangedrag dat hem die titel ontnam bewust genegeerd. Massa kan zijn verliezen niet volledig becijferen, maar schat dat deze waarschijnlijk meer dan tientallen miljoenen euro's bedragen. Dit bedrag dekt niet de ernstige morele en reputatieschade die hij heeft geleden", staat er ook in de brief. Als er binnen twee weken geen 'gepast' antwoord volgt, zetten Massa en zijn advocaten de gerechtelijke procedure daadwerkelijk in gang.