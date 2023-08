Brian Van Hinthum

Donderdag 17 augustus 2023 07:59

Volgende week strijkt het Formule 1-circus voor het derde jaar op rij neer in de duinen van Zandvoort voor de Dutch Grand Prix. Vele Nederlandse fans kijken reikhalzend uit naar het evenement aan de Nederlandse kust, al is niet iedereen even groot fan van de race en de kosten die erbij komen kijken, zo ook Quote-columnist Robert de Boeck.

De Grand Prix van Nederland is voor vele fans en andere betrokkenen hét hoogtepunt van het jaar, maar niet iedereen is even groot fan. Volgens tegenstanders zou het evenement bijvoorbeeld té veel geld van de staat kosten. Eén van hen is zakenman De Boeck, die in zijn kritische column terugdenkt aan de editie in 2021 waar hij zelf aanwezig was. "Ik begrijp die Formule 1-verheerlijking sowieso niet. Twee jaar geleden, toen dit snelheidsfeestje dankzij Prins Bril weer eens op Zandvoort was, ben ik gaan kijken. Op uitnodiging. Had ik beter niet kunnen doen", zo schrijft hij voor Quote.

Oranjepubliek

Hij vervolgt: "Ik hou niet van carnaval en niet van oranje, maar door de oranje petjes en de muziek werd me al snel duidelijk dat carnaval 2021 in Zandvoort werd gevierd. Zong de ene helft van het publiek ‘HEE’, dan antwoordde de andere zijde met een ‘HOO’. Wat een lol. En ‘Waar is dat feestje?’ werd vol enthousiasme beantwoord met ‘Hier is dat feestje’. Ik vond het helemaal geen feestje. Ik had de uitnodiging ook aangenomen om te netwerken, maar daar kwam weinig van terecht. Als je drie uur op de tribune zit met oordoppen in tegen de klereherrie, komt een gesprek niet echt op gang. En van de race kon ik nauwelijks iets zien doordat iedereen voor me vooral bezig was met het maken van selfies om de rest van Laren en Hillegersberg te laten zien: ik was erbij", schrijft de Antea-directeur.

Kosten van Zandvoort

Met name de kosten van de race in de badplaats lijken hoog te zitten bij de columnist. "Terug in de auto hoorde ik Willem- Alexander op de radio zeggen dat het een topevenement was waar we als Nederland trots op konden zijn. Een veer in de reet van neefje Kwek. Enig nepotisme is de Oranjes niet vreemd. Het kostte ons 50 miljoen, maar het waren twee onvergetelijke uren", schrijft hij cynisch. Ten slotte deelt hij ook nog een veeg uit de pan uit aan 'belastingontwijker Verstappen. "Max kon weer een miljoen bijschrijven op zijn bankrekening in Monaco. Belastingvrij. Die zien we nooit meer terug. Tegen de rust van Monaco kan Nederland niet op."