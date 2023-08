Honda-engineer Minatoya kent grootste kwaliteit Verstappen: "Daarom is hij nu zo dominant"

Jordy Stuivenberg

Donderdag 17 augustus 2023 10:31 - Laatste update: 10:32

De samenwerking tussen Red Bull en Honda is op dit moment zo succesvol, dat niemand ze in 2023 van de hoogste trede van het podium heeft kunnen houden. De Japanners zijn dan ook behoorlijk trots, zeker na het verbreken van het record voor meeste zeges op rij.

Volgens Keisuke Minatoya speelt Verstappen een absolute sleutelrol in de recordreeks van Red Bull. De Japanner is hoofdengineer bij Honda Racing en in die hoedanigheid nauw betrokken bij het Formule 1-project. De Nederlander won 10 van de 12 races uit de huidige zegereeks. “Zijn rijkwaliteiten zijn geweldig, maar ik denk dat hij ook slim is. Hij verzamelt heel veel informatie op de baan en kan dat ook goed uitleggen aan zijn engineers”, vertelt hij aan het Japanse Shupure News.

De kwaliteit van Verstappen

“Dat maakt het voor een engineer makkelijker om verder te werken aan de afstelling en dat maakt de auto weer sneller. Sommige coureurs zijn wel heel snel, maar kunnen het niet uitleggen aan anderen. Verstappen kan dat allebei wel. Hij is ook goed in het motiveren van mensen. Hij levert geweldige resultaten achter het stuur, dus iedereen wil hard voor hem werken. Dat maakt het team sterker. Hij is coureur, maar ook een van de drijvende krachten achter het team. Daarom is hij nu zo dominant.”

Red Bull is dit seizoen ongeslagen, maar Minatoya maakte ook de moeilijke jaren bij McLaren mee. Dat maakt hem des te gemotiveerder om hard te blijven werken. “Onze vierde periode startte in 2015, maar direct na onze terugkeer hadden we geen vermogen en kenden we veel problemen. Ik denk dat we zo ver hebben kunnen komen dankzij de steun van de fans. Dat we nu sterk zijn, betekent niet dat dat volgend jaar nog zo is. Als je even niet oplet, word je snel ingehaald in de Formule 1.”