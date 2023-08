Brian Van Hinthum

Donderdag 17 augustus 2023 17:22 - Laatste update: 19:36

Het is tijdens elke Grand Prix op de kalender natuurlijk één van de belangrijkste hoogtepunten voor het volk: het vertolken van het volkslied. Van 25 tot en met 27 augustus strijkt het Formule 1-circus natuurlijk neer in Zandvoort voor de Dutch Grand Prix, maar wie hebben dit jaar de eer om het Wilhelmus ten gehore te brengen?

Sinds de terugkeer van de Dutch Grand Prix op de kalender in 2021 is het Wilhelmus voorafgaand aan de race vanzelfsprekend twee keer ten gehore gebracht. In 2021 was het tijdens de eerste editie van de teruggekeerde race Davina Michelle die de eer kreeg om het Nederlandse volkslied ten gehore te brengen tegenover de honderdduizenden toegestroomde Oranjefans en miljoenen wereldwijde kijkers. Voor 2022 koos de organisatie om Floor Jansen, die bekend is al frontzangeres van de Finse metalband Nightwish.

Unieke combinatie

Voor 2023 is het natuurlijk weer aan een nieuwe naam, al heeft de organisatie dit keer twee artiesten de kans gegeven om hun kunsten te vertonen voor het oog van de hele wereld. Men is daarbij voor een opvallende combinatie gegaan: André Rieu bundelt namelijk met zijn Johan Strauss Orkest de krachten met Job Smeltzer, beter bekend als DJ La Fuente. "Wij spelen dan op de racebaan zelf, vlak voor de start. Twee nummers mogen we brengen, het Wilhelmus en de Second Waltz. En daarna moeten we heel snel aan de kant, want dan gaan de coureurs starten voor de wedstrijd", zei Rieu een tijdje geleden tegenover 1limburg.

Hij onthult dat de FOM in eerste instantie de legendarische violist solo wilde hebben, maar dat Rieu graag zijn orkest wilde meenemen. Er waren twijfels over de vraag of zijn orkest snel genoeg van het circuit kon verdwijnen na afloop van het belangrijke moment. "Ik heb gezegd dat ik alleen kom als het hele orkest erbij kan zijn. Zij waren bang dat het dan te lang zou duren voordat we van de baan zouden zijn. Maar we hebben speciaal hierop geoefend in MECC Maastricht en dat op een video opgenomen. Daarop konden ze zien dat we binnen tien seconden weg waren, met instrumenten en al. Toen vonden ze het goed."

DJ La Fuente

Rieu en zijn orkest krijgen dus bij de feestelijkheden bijval van La Fuente, de Eindhovenaar die in 2022 een giga-hit wist te scoren met I Want You. De Brabantse DJ kan niet wachten om met de Limburgse violist de wereld te laten zien wat ze kunnen. "We gaan dit jaar, samen met Rieu en zijn orkest het hele circuit op z’n kop zetten! Ik kijk uit er dan ook enorm naar uit om op onze eigen manier de wereld van F1 een vrolijk tintje te geven", liet de enthousiaste La Fuente een tijdje geleden weten. Hoe de unieke combinatie precies ingevuld wordt, dat zien we op 27 augustus.