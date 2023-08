Remy Ramjiawan

Woensdag 16 augustus 2023 21:51

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Nederland kom steeds dichterbij en dat betekent dat het einde van de zomerstop in zicht komt. Vandaag gaf Ferrari-teambaas Frédéric Vasseur aan dat hij graag een jaar uitsluiting ziet bij een team dat de budgetcap overschrijdt. Max Verstappen krijgt er flink van langs in de Quote en Tom Coronel heeft maar weinig goede woorden over voor de beslissing van Helmut Marko om Nyck de Vries uit de AlphaTauri te zetten. Dit is de GPFans Recap van woensdag 16 augustus.

Artikel gaat verder onder video

Kelly Piquet geniet tijdens zomerstop F1 van vakantie in Sardinië

Voordat het spektakel van start gaat in Zandvoort, geniet Max Verstappen nog altijd van de zomerstop samen met vriendin Kelly Piquet. Het duo vertoeft in Sardinië en delen de kiekjes ervan op Instagram. In een zonovergoten Sardinië laadt de Nederlander het batterijtje op voor de tweede helft van het seizoen. Hele artikel lezen? Klik hier

Chandhok maakt zich zorgen over Alpine: "Zijn het op twee na grootste automerk"

Karun Chandhok maakt zich toch wel zorgen over de situatie bij het Franse Alpine. Zo zijn er een aantal sleutelpersonen verdwenen en is de doelstelling van het team, om te knokken voor het kampioenschap nog altijd niet behaald. De voormalig Formule 1-coureur wijst naar het lot van Toyota, dat op een gegeven moment de stekker uit het Formule 1-project trok en vermoedt dat Alpine misschien wel dezelfde keuze gaat maken. Hele artikel lezen? Klik hier

Verstappen krijgt de wind van voren in Quote: "De slissende belastingontwijker"

Als regerend wereldkampioen Max Verstappen niet op het circuit terug te vinden is, dan is de kans groot dat de Nederlander in Monaco in de simulator zit. Dat Verstappen in Monaco woont en dus geen belasting aan Nederland betaalt, dat stoort Robert de Boeck. Die geeft in Quote de Red Bull-coureur ervan langs. Hele artikel lezen? Klik hier

Vasseur stelt harde straf voor bij overschrijden budgetcap: "Uitsluiting voor een jaar"

Als het aan Frederic Vasseur ligt dan worden teams die in 2022 de budgetcap hebben overschreden, een jaar uitgesloten van het Formule 1-wereldkampioenschap. De Fransman wijst naar een grote overtreding, die in zijn ogen ook een grote straf moet krijgen. Hele artikel lezen? Klik hier

Coronel niet te spreken over De Vries-ontslag: "Het is absoluut te weinig"

Hoewel het al ruim een maand geleden is dat Nyck de Vries te horen heeft gekregen dat AlphaTauri zonder hem verder gaat, heeft Tom Coronel nog altijd moeite met die beslissing. De analist bij Viaplay vindt dat De Vries wel iets meer had verdient dan de tien wedstrijden die hij kreeg. Hele artikel lezen? Klik hier