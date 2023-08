Brian Van Hinthum

Woensdag 16 augustus 2023 13:59 - Laatste update: 14:15

Max Verstappen woont sinds zijn achttiende al in Monaco wegens verschillende redenen, al wordt dat de Nederlandse nationale held niet altijd in dank afgenomen. Richting de Grand Prix van Nederland van volgende week laait de discussie rondom belastingontduiking weer op. Dit keert opent Robert de Boeck het vuur.

Monaco is voor veel van de steenrijke Formule 1-coureurs en andere beroemdheden een favoriete woonplaats. Wie door de straten van Monte Carlo loopt, heeft een aardige kans om zomaar tegen een voorbijkomende Verstappen, Charles Leclerc, Lewis Hamilton, Lando Norris of Valtteri Bottas aan te lopen. Niet alleen onder Formule 1-coureurs is de dwergstaat behoorlijk in trek. Namen als Thierry Henry, Bjorn Borg en Novak Djokovic wonen ook onder de heerlijke Monegaskische zon. Monaco staat natuurlijk bekend als één van de belastingparadijzen die onze wereld rijk is. De bekende sporters hoeven in Monaco geen inkomensbelasting te betalen en daarnaast wordt er door de Monegaskische regering ook geen vermogensbelasting ingehouden.

Slissende belastingontwijker

Eerder kreeg Verstappen al eens op dit gebied de wind van voren van De Volkskrant-columnist Sander Schimmelpennick. die hem een "ordinaire en egoïstische belastingontwijker" noemde. Dit keer richt Antea-directeur De Boeck in Quote zijn pijlen op de Formule 1-coureur in een opiniestuk met de denigrerende titel 'De slissende belastingontwijker': "Steeds meer mensen vinden het onacceptabel dat onze nationale held, Max Verstappen, geen belasting betaalt. Dit mannetje vluchtte op zijn achttiende naar Monaco ‘vanwege de rust’. Dat hij daar 0 procent belasting betaalt, en Nederland tientallen miljoenen misloopt, is een bijkomstigheid", opent het stuk.

Zo vader, zo zoon

Hij opteert vervolgens ook meteen voor een oplossing. "Dit soort fiscaal vluchtgedrag tegengaan is simpel. Doe zoals Amerika. Wie daar wordt geboren, betaalt er de rest van z’n leven belasting, waar hij of zij ook woont. Voor in de VS opgerichte bedrijven geldt hetzelfde, ook als ze naar het buitenland verhuizen. Zo voorkom je dat Nederland zich laat uitspelen door multinationals die dreigen te vertrekken naar een fiscaal nog aantrekkelijker land. Hadden wij zo’n regeling gehad, dan waren Shell en Unilever nog gewoon in Nederland gevestigd", claimt de directeur van het bedrijf dat gespecialiseerd is in milieu, infrastructuur, stedenbouw en water. "Maar niemand lijkt zich druk te maken om hun vertrek. Als Max maar weer wereldkampioen wordt. Veel belangrijker. Zelfs al weten mensen dat hij in België is geboren, omdat papa Jos destijds ook besloot voor de fiscus te vluchten. Zo vader zo zoon, zullen we maar zeggen