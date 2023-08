Lars Leeftink

Karun Chandhok, voormalig coureur in de Formule 1, heeft de huidige situatie bij Alpine geanalyseerd en is van mening dat het net als Toyota de Formule 1 wel eens zou kunnen verlaten.

Alpine bevestigde tijdens de Grand Prix van België het vertrek van teambaas Otmar Szafnauer, technisch directeur Pat Fry en sportief directeur Alan Permane, waardoor het team veel veranderingen moet gaan doorvoeren. Na enkele jaren uit de Formule 1 te zijn geweest, keerde Renault in 2016 terug in de sport met grote ambities voor de lange termijn. Het team uit Enstone kreeg voor het seizoen 2021 een nieuwe naam, Alpine, om het merk te promoten. De naamsverandering zorgde voor belangrijke veranderingen, maar succes bleef uit. Op dit moment is Alpine het zesde team op de grid. Chandhok vreest dat Alpine binnenkort uit de Formule 1 zal stappen vanwege de aanzienlijke inspanningen en investeringen die zijn gedaan, maar die niet hebben geleid tot veel succes op de baan.

Realiteit bij Alpine

"De realiteit is dat ze het zesde beste team op de grid zijn met de zesde snelste auto, maar ze zijn het op twee na grootste wereldwijde merk in de autowereld. De resultaten zijn niet goed genoeg. Mijn zorg is of ze doorgaan met managers die van buiten de autosport en Formule 1 komen", zei Chandhok in een interview met Sky Sports. "Als je kijkt naar de mensen die op sommige afdelingen van Enstone zitten, dan zijn die afkomstig uit de afdeling van de racewagens. Misschien stel je nu de vraag dat het Renault-concern hetzelfde is overkomen als Toyota twintig jaar geleden. Ze bewandelen een pad waar ze de handdoek in de ring kunnen gooien wat de Formule 1 betreft of ze bewandelen een ander pad waarvan ik overtuigd ben dat het niet gaat werken."

Ontwikkelingen Alpine

Alpine is al begonnen met het herstructureringsproces en er zijn al enkele belangrijke figuren bij het team gekomen. Matt Harman vervangt Pat Fry op technisch gebied en andere namen moeten nog worden bevestigd. "Drie belangrijke figuren zijn vertrokken. Alan Permane was er al meer dan 33 jaar en Pat Fry lijkt uit zichzelf te zijn vertrokken. Niemand heeft hem eruit gegooid. Hij is een geweldige aanwinst voor Williams. Ik denk dat er bij Alpine een gebrek aan richting is. Voor mij hebben ze belangrijke mensen ontslagen in het operationele aspect, dus ik denk dat je al weet waar de problemen zitten."