Max Verstappen won tijdens de eerste seizoenshelft tien van de twaalf races en stond na elke race op het podium. Het heeft hem een flinke voorsprong in het kampioenschap opgeleverd, maar volgens Mario Andretti is de dominantie van een coureur of team niet iets nieuws in de koningsklasse.

In gesprek met PlanetF1 prijst Andretti de prestaties van Verstappen in de Formule 1. "Niemand had ooit gedacht dat Michael Schumacher zijn records gebroken zouden worden, maar dat is het mooie aan deze sport. Ik zeg altijd dat records er zijn om gebroken te worden. Ik hou ervan om te zien dat de sport floreert. En de sport floreert als records verbeterd worden."

Dominante coureur

Andretti verbaast zich echter wel over de klachten die teams en fans hebben over de dominantie van Red Bull Racing en Verstappen in 2023. Volgens Andretti is dit sinds de tijd van Sebastian Vettel tussen 2010 en 2014 heel normaal in de sport en gebeurde het zelfs daarvoor al. "Een renstal of één bepaalde coureur die een heel seizoen lang domineert, gebeurt al sinds de beginjaren van de Formule 1. We hebben Juan Manuel Fangio gehad. Daarna waren onder meer Jim Clark en Jackie Stewart dominant. Soms ligt het er gewoon vingerdik op, zoals met Schumacher. De dominantie van Max is dus niets nieuw."

Concurrentiestrijd

Het is op zowel zaterdag als zondag dan meestal niet spannend voor wie specifiek kijkt naar de eerste plaats, maar achter Verstappen is de spanning in de Formule 1 volgens Andretti wel degelijk toegenomen. Dit blijkt vooral op de zaterdag van een raceweekend. "Als we kijken naar het totaalplaatje, bijvoorbeeld in de kwalificatie, zien we dat er twaalf tot vijftien wagens binnen de seconde van elkaar liggen. Dat zegt veel over hoe competitief het veld is."