Wie is Laila Hasanovic, de nieuwe vriendin van Mick Schumacher?

Woensdag 16 augustus 2023 09:39 - Laatste update: 09:42

Mick Schumacher is bezig aan een jaar waarin hij amper in actie is gekomen en de reservecoureur is van Mercedes in de Formule 1, maar buiten de autosportwereld om is de jonge Duitser druk bezig. De zoon van Michael Schumacher heeft een nieuwe relatie openbaar gemaakt.

Op Instagram laat Mick Schumacher weten dat hij aan een relatie is begonnen met Laila Hasanovic. Het was niet echt meer een geheim dat de twee bij elkaar waren, aangezien ze tijdens de Grand Prix van België al samen werden gespot. Nu is het hoge woord er dus officieel uit en heeft Mick Schumacher een vriendin terwijl hij zich focust op zijn baan als reservecoureur van Mercedes in de Formule 1.

Hasanovic

Laila Hasanovic is een model uit Denemarken. Ze heeft ook Bosnische roots, maar was finalist tijdens de Miss Universe-verkiezing in Denemarken tijdens het jaar 2019. Ook haar instagram-account is populair (meer dan 180.000 volgers) en ze maakt tevens zo af en toe video's op haar YouTube-kanaal. Daarin focust ze zich vooral op haar reisavonturen, iets wat goed te combineren valt met het werk van Mick Schumacher. Het duo is door de fans van Mick Schumacher al omgedoopt tot 'Barbie en Ken'.