Credit for photo: Qiddiya Speed Park

Saoedi-Arabië geeft update over constructie circuit met absurde 108 meter hoge bocht

Credit for photo: Qiddiya Speed Park — Foto: © Qiddiya Speed Park
8 reacties

Vincent Bruins
Redacteur GPFans NL
Journalist in de autosport sinds 2016 en specifiek in de Formule 1 sinds 2022.

Het Qiddiya Speed Park heeft een nieuwe update gegeven over het Formule 1-circuit wat momenteel in opbouw is. Er is een boel progressie geboekt met de basis van de zogeheten 'Blade'. Ze hopen vanaf 2028 de Grand Prix van Saoedi-Arabië te kunnen organiseren.

De koningsklasse van de autosport is de afgelopen twee decennia flink uitgebreid, vooral in het Midden-Oosten. Vóór 2004 was er nooit eerder geracet in het Arabische gebied, maar daar kwam met de Grand Prix van Bahrein verandering in. In 2009 kwam daar de wedstrijd in Abu Dhabi nog bij op het Yas Marina Circuit. Qatar en Saoedi-Arabië zijn ieder gastheer van de Formule 1 geworden sinds 2021. De laatstgenoemde race wordt op het bloedsnelle Jeddah Corniche Circuit gehouden op de boulevard van Djedda, maar over niet al te lange tijd hoort de Grand Prix verplaatst te worden.

Hoogteverschil van 108 meter

De Saoedische regering is namelijk al jaren bezig met het aanleggen van Qiddiya City. Afgelopen winter is daar Six Flags al geopend. Het Qiddiya Speed Park, een hypermodern Formule 1-circuit, moet in 2028 af zijn en tussen het pretpark en de hotels slingeren. De baan die 40 kilometer van de hoofdstad Riyad ligt, is momenteel voor 39 procent af. Het pronkstuk is toch wel 'The Blade', een bocht die in de lucht hangt en voor een hoogteverschil van 108 meter zorgt. Het gehele circuit van 7,004 kilometer zal 21 bochten tellen en kost naar schatting 500 miljoen dollar.

De Saoedische motorsportcommentator Ahmed Baokbah deelde foto's van de constructie van het circuit.

  • 4 april 2026 09:57
  • 7
  • 3 april 2026 16:51
  • 44
  • Gisteren 18:40
  • Gisteren 15:24
  • Gisteren 08:34
  • 4 april 2026 16:29
  • 3

Net binnen

5-4
Recap
Felle reacties na bericht over Verstappen, Mercedes bevestigt FIA-hulp voor Ferrari | GPFans Recap
5-4
Dochter van tweevoudig wereldkampioen Häkkinen zet eerste stap richting F1
5-4
Verstappen oneens met Red Bull over nieuwe ontwikkeling: "Daar ben ik niet zo zeker van"
5-4
F1-grid voor seizoen 2027: acht van de 22 stoeltjes nu al bevestigd
5-4
Antonelli waarschuwt Mercedes: 'Ferrari gaat ons inhalen door deze FIA-regel'
Gisteren 19:43 1
Gisteren 14:22 1
4 april 2026 17:36 1
2 april 2026 16:00 8
