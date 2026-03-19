Adrian Newey heeft zijn werkzaamheden als teambaas van Aston Martin neergelegd, zo melden diverse media. Er zou bovendien een opvallende vervanger naar het team van Lawrence Stroll komen: Audi-teambaas Jonathan Wheatley.

Newey kwam over van Red Bull Racing en werd Managing Technical Partner van Aston Martin. Eind 2025 kwamen daar de taken als teambaas bij. Toch leek die combinatie niet optimaal, want veel van de perspraatjes werden door andere teamleden gedaan, zoals oud-F1-coureur Pedro de la Rosa. Daarnaast zijn er de afgelopen weken geluiden naar buiten gekomen dat Newey wellicht beter functioneert als ontwerper dan dat hij ook verantwoordelijk is voor het reilen en zeilen van het gehele team.

'Newey doet stap terug, Wheatley komt over van Audi'

Autosport meldt dat Newey een stap terug doet bij Aston Martin, mede vanwege de teleurstellende resultaten van het groene team in de openingsfase van het seizoen. Newey zou zich weer alleen gaan focussen op het ontwerp van de AMR26.

Om Newey op te volgen is Aston Martin uitgekomen bij Wheatley, de huidige teambaas van Audi. De voormalig sportief directeur van Red Bull Racing moet echter bij Audi zijn verantwoordelijkheden delen met Mattia Binotto en beschikt daardoor niet over de bewegingsvrijheid die bij zijn rol als teambaas hoort. Daarnaast ligt de campus van Aston Martin op slechts 32 kilometer afstand van zijn oude werkgever, Red Bull Racing.

Problemen Aston Martin

De huidige situatie bij Aston Martin is niet fraai. Volgens de coureurs is de AMR26 een sterk wapen, maar het team komt nog flink tekort door de problemen met Honda. Zo trilt de power unit van de Japanners, waardoor het team niet het maximale uit de wagen kan halen. Daarnaast verliep de voorbereiding op het nieuwe seizoen moeizaam: het team arriveerde te laat tijdens de testweek in Barcelona en kon tijdens de testweek in Bahrein door de problemen aanzienlijk minder rondjes afleggen dan de rest van het veld. Daarnaast heeft het team in het nieuwe seizoen nog geen race kunnen uitrijden.

