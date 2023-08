Lars Leeftink

Woensdag 16 augustus 2023

Fred Vasseur, sinds 2023 teambaas van Ferrari, heeft er bij de FIA op aangedrongen om bij een overtreding van de budgetcap in 2022 een harde aanpak te hanteren en flinke straffen uit te delen. Volgens de geruchten zouden drie teams over de budgetcap zijn gegaan, terwijl de FIA heeft aangegeven dat het onderzoek in de afrondende fase zit.

In gesprek met La Gazzetta dello Sport zegt Vasseur dat hij verwacht dat teams die in 2022 over de budgetcap zijn gegaan, harder gestraft gaan worden dan bij Red Bull vorig jaar het geval was toen zij in 2021 over de budgetcap gingen. "De straf van vorig jaar was niet streng genoeg. Als het deze keer weer gebeurt moet het [de straf] veel drastischer zijn. Gezien het feit dat technisch voordeel zich vertaalt in sportief voordeel, moet de straf sportief zijn en geen boete. Als je in het voetbal hands maakt in het strafschopgebied, krijg je ook geen boete. De tien procent 'korting' in de windtunnel is een lachertje: je hebt het grote werk al gedaan, en wat je niet gebruikt voor aerodynamica, kun je besteden aan gewichtsbesparing en dat soort dingen."

Grote of kleine overtreding

Red Bull ging volgens de regels van de FIA minimaal over de budgetcap heen, waardoor het ook een minder zware straf kreeg. Volgens Vasseur klopt er niks van het verschil tussen een kleine en een grote overtreding van de budgetcap. De 5% die nu als maatstaf wordt genomen, is al een grote overtreding volgens Vasseur. "Dat is niet klein, het is een grote overtreding. Je hebt een budget van 135 miljoen, 80 daarvan is alleen al voor personeel, dan komen er ongeveer 20 miljoen aan kosten bij voor de races [materiaal, remmen enz], het bouwen van vier auto's aan het begin van het seizoen is nog eens 20 miljoen waard en er zijn nog andere posten. Uiteindelijk zit je tussen de 120 en 125 miljoen of meer vaste kosten voor iedereen, en hou je minder dan tien miljoen over voor ontwikkeling. Dus je hebt twee miljoen overschreden op zeven of acht miljoen."

Grote straf

Volgens Vasseur kan het niet zo zijn dat de straf amper impact heeft op de prestaties van het team, iets wat bij Red Bull het geval is gebleken. Vasseur wil grotere straffen zien voor teams die in 2022 over de budgetcap gingen en wil dat de FIA ver gaat om een boodschap af te geven. "We hebben een drastische straf nodig: voor 2024 een uitsluiting voor een jaar of iets dergelijks. We weten dat het moeilijk is om het budgetplafond te beheren, maar we hebben perfecte systemen om te controleren wat je uitgeeft en bij twijfel kun je het aan de FIA vragen."