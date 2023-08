Remy Ramjiawan

Woensdag 16 augustus 2023 08:05 - Laatste update: 08:24

Halverwege november is het dan eindelijk zover, de Grand Prix van Las Vegas zal dan worden verreden. De organisatoren hebben meermaals laten blijken dat dit het feestje van de Formule 1 moet worden en in gesprek met Autoweek legt Steve Hill (CEO Las Vegas Convention and Visitors Authority) de torenhoge ambities van het evenement uit.

Voor het evenement in de Amerikaanse gokstad heeft de eigenaar van de sport, Liberty Media, een lap grond gekocht en daarvoor flink in de buidel moeten tasten. Het tekent de ambities van de Formule 1 om geen eenmalig evenement van de Grand Prix van Las Vegas te maken. De hype rondom het evenement is torenhoog, maar in alle eerlijkheid was dat ook zo bij de race in Miami. Toch verwacht Hill dat dit een Grand Prix wordt die veel mensen zich zullen blijven herinneren.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Croft pleit voor losstaand sprintkampioenschap binnen de Formule 1

Fanbeleving

"Het is onze hoop en verwachting dat we de nieuwe standaard zetten voor fanbeleving", zo legt Sean McBurney, regional vice president van Caesars Palace bij Motorsport.com uit. Daarbij moet niet alleen aan de actie op de baan worden gedacht, ook de fans die bij machten zijn geweest om een peperduur kaartje aan te schaffen, moeten op hun wenken worden bediend.

Formule 1 groter dan Super Bowl

Hill is van mening dat de Grand Prix van Las Vegas het 'grootste evenement ter wereld' moet worden en hij trekt de vergelijking met de Super Bowl. "Je gaat geen groter evenement in Las Vegas krijgen dan de Formule 1. We hebben de Super Bowl drie maanden na de Formule 1, maar vanuit uitvoerend oogpunt is de Super Bowl makkelijker omdat alles al gebouwd is. Maar er moet nog steeds veel gebeuren. De meeste steden proberen het niet allebei in die periode." De Amerikaanse gokstad is wel wat gewend qua evenementen, toch is de Formule 1 iets heel anders. "Er is van alles gaande in Las Vegas, maar de Formule 1 zal er tussenuit springen."