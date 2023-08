Remy Ramjiawan

Dinsdag 15 augustus 2023 21:09

Als het aan Sky Sport F1-commentator David Croft ligt, dan worden de sprintraces van de Formule 1 in een eigen kampioenschap verwerkt. Op die manier krijgen de verkorte races een ander perspectief.

Sinds 2021 maakt de Formule 1 gebruik van zogeheten sprintraces. In de Formule 3 en de Formule 2 was het al onderdeel van het raceweekend en onder de nieuwe eigenaar Liberty Media, moest ook de koningsklasse eraan geloven. Over het format van de race die over honderd kilometer wordt verreden is hier en daar wel wat aangepast en ook qua punten is er wat veranderd. Volgens Croft, die in de Sky Sports F1-podcast zijn verhaal doet, zou een apart kampioenschap ook wel in die lijn passen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Brown wijst naar Verstappen-factor: "Met twee Sergio's zou kampioenschap open liggen"

Sprintdag naar vrijdag verplaatsen

"Het sprintconcept is goed, ik vind het leuk, maar ik vind het niet leuk dat het deel uitmaakt van het wereldkampioenschap. Ik zou graag twee afzonderlijke wereldkampioenschappen willen", legt 'Crofty' uit. Op dit moment is de sprintdag altijd op zaterdag, maar dat mag van hem wel naar vrijdag toe. "Je zou je sprintdag op vrijdag kunnen houden in plaats van op zaterdag en dan zou je je kunnen kwalificeren voor de sprint, met een warming-up van 20 minuten in de ochtend, dat is dan je vrijdag", zo stelt hij voor.

Reservecoureurs optrommelen

De rest van het weekend verloopt dan als een traditioneel Formule 1-weekend. "Dan heb je de training op zaterdag, de kwalificatie op zaterdag en dan de race op zondag. Dus je houdt de twee heel gescheiden voor verschillende wereldkampioenschappen." Ook biedt het een mogelijkheid voor reservecoureurs. "Als de coureurs niet in het wereldkampioenschap sprint willen rijden, prima, er zijn genoeg reservecoureurs die dat wel willen", aldus de commentator van de Britse uitzendgemachtigde.