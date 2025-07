De sprintraceweekenden - die in 2021 hun intrede deden in de Formule 1 - zijn inmiddels niet meer van de kalender af te denken. Afgelopen jaren doken er verhalen op over het mogelijk nog verder uitbreiden van de sprintraceweekenden met nieuwe toevoegingen. De FIA en de FOM lijken dus door te willen pakken met het uitbreiden van deze weekenden en de komende jaren meer van dergelijke sprints op de kalender te posteren. Afgelopen weekend stond er weer eentje in België op het programma, maar een hele spannende sessie werd dat niet.

Geen risico's

Mol is er wel een beetje klaar mee. Volgens de commentator hebben de sprintraces qua racen gewoon weinig nut: "Mensen nemen geen risico's in de sprintraces. Ik snap het voor de promotors en ik snap het voor de fans lang de baan, want je hebt wat extra's. Maar het gaat om niks. Je weet ook als je zes rondjes rijdt en buiten de top acht rijdt dat je echt geen risico meer gaat nemen voordat je op zondag een kapotte auto hebt. Ik vind sprintraces redelijk nutteloos", zo klinkt het duidelijk bij Ziggo Sport.

Volle punten

Plooij komt vervolgens met een opvallende oplossing: "Ze moeten sprintraces net zo waarderen als de gewone race, met hetzelfde puntenaantal. Dan wordt het interessant." Dat voorstel wordt even later vrij snel van tafel geveegd. Mol reageert komt daarna nog één keer terug op zijn punt: "Ik denk dat het promotor pleasing is. Elk circuit dat zo'n sprintrace heeft, weet dat de vrijdag of zaterdag drukker zullen zijn dan zonder dat. Omdat mensen voor die twee uurtjes vrije training niet gaan komen. Ik denk dat die promotors gewoon een pak geld meer verdienen.

Gerelateerd