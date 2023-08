Remy Ramjiawan

Dinsdag 15 augustus 2023 17:31

Volgens McLaren-CEO Zak Brown is het niet Red Bull Racing dat in 2023 enorm dominant is, maar vooral tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen. De eindverantwoordelijk bij McLaren wijst namelijk naar Sergio Pérez, die slechts veertig punten meer heeft dan de nummer drie van het klassement, Fernando Alonso.

In 2023 zijn er heel wat discussies over de competitiviteit van de sport geweest. Red Bull Racing krijgt de schouderklopjes uitgedeeld voor het bouwen van een enorm rappe bolide, maar toch is dat niet bij iedereen in even goede aarden gevallen. Het team uit Milton Keynes heeft voorlopig alle races in het huidige seizoen weten te winnen en dat lijkt, gezien de huidige overmacht, voorlopig niet te gaan veranderen. Hoewel het dus voor de overwinning misschien niet het meest spannende seizoen is, is het om de plaatsen daarachter juist wel enorm interessant. In gesprek met ESPN legt de CEO van McLaren dan ook uit dat we niet zozeer met een Red Bull-dominantie te maken hebben, maar eerder met een Verstappen-dominantie.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Domenicali prijst innovatief Zandvoort: "Daarmee kunnen ze toekomst hebben in moderne Formule 1"

'Combinatie Verstappen en Red Bull onverslaanbaar'

"Red Bull maakt iedereen af op dit moment. Het is eigenlijk Max die iedereen afmaakt op dit moment. Die combinatie van Max en Red Bull is op dit moment gewoon onverslaanbaar en Max en het team maken geen fouten", zo deelt hij de complimenten uit aan de Nederlander en zijn renstal. Verstappen is sinds de Grand Prix van Miami niet weg te slaan van de bovenste plek en het onderstreept de huidige krachtsverhouding, waarbij de Limburger op Zandvoort op weg gaat naar zijn negende winstpartij op rij.

'Haal Verstappen weg en je hebt spannend seizoen'

Teamgenoot Pérez heeft in de openingsfase van het seizoen zijn titelaspiraties uitgesproken, maar moest die snel laten varen, nadat hij duur puntenverlies had opgelopen. "Als ze twee Sergio's in de auto hadden, met alle respect, dan zou dit kampioenschap helemaal open liggen. Er is dus iets heel speciaals aan de hand met Max en Red Bull. Als je Max eruit haalt en iedereen die dit jaar als tweede is geëindigd een overwinning geeft, dan zou het een behoorlijk competitief, spannend kampioenschap zijn", aldus Brown.