Remy Ramjiawan

Vrijdag 11 augustus 2023 13:01 - Laatste update: 14:58

Voor Formule 1-CEO Stefano Domenicali is de organisatie van de Dutch Grand Prix het voorbeeld voor veel andere promotors, want het blijft innoveren. De organisatie had in de ogen van de Italiaan op hun lauweren kunnen rusten, want Max Verstappen zorgt wel voor volle tribunes, maar het valt de organisatie juist te prijzen dat ze dat niet hebben gedaan.

De tweede helft van het Formule 1-seizoen wordt eind augustus afgetrapt met de race door de duinen van Zandvoort. Het circuit heeft nog een verbintenis met de Formule 1 dat afloopt in 2025. De sport is populairder dan ooit en dat merkt Domenicali aan de aanvragen die hij vanuit allerlei verschillende organisatoren binnenkrijgt. Hij moet dan ook de afweging maken tussen nieuwe circuits, maar ook het behoud van traditionele banen. In dat gevecht ziet hij Zandvoort als één van de uitblinkers, want de organisatie blijft de toewijding tonen.

Toewijding organisatie

In gesprek met Motorsport.com legt Domenicali zijn kijk op de Dutch Grand Prix uit. "Met de situatie rond Max hadden ze kunnen zeggen 'laten we afwachten' en dat was geen enkel probleem geweest. Maar dat hebben ze niet gedaan en dat tekent de aandacht voor details die ze laten zien. Vanaf de eerste dag staan ze in nauw contact met mij om ideeën uit te wisselen, te laten zien welke pakketten ze willen doen en aan welke activiteiten ze denken." De werkwijze van de Dutch Grand Prix valt perfect in het pulletje van de sport zelf, die wil namelijk dat een Grand Prix-weekend ook een echt festival wordt.

Toekomst Zandvoort

Vanwege het feit dat organisatie blijft innoveren, scoort de Dutch Grand Prix hoog op het lijstje van Domenicali. De vraag rijst dan ook op hoe het zit met een eventuele verlenging van het jaarlijkse bezoekje aan Zandvoort. "Er zijn veel dingen waar we over kunnen nadenken en er is druk om dingen steeds beter te doen en de lat steeds hoger te leggen. We gaan dus samen overleggen en bekijken wat voor iedereen de beste oplossing is", zo legt hij cryptisch uit. Voor Zandvoort geldt echter gewoon dat het moet doorgaan op de weg die het een aantal jaren geleden al is ingeslagen. "Zandvoort is een oud circuit en het heeft traditie. Maar als deze plekken goede dingen doen, kunnen ze een toekomst en een plek in het moderne tijdperk van onze Formule 1 hebben", aldus Domenicali.