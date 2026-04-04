Aston Martin ontdekt buiten Honda meer problemen: 'Op dít gebied zijn we ook niet goed'

Aston Martin kent een uiterst moeizame start van het seizoen, maar tijdens de F1 Grand Prix van Japan wist Fernando Alonso voor het eerst dit jaar de finishvlag te halen. De Spanjaard kwam als achttiende over de streep, wat voor een enorme opluchting zorgde binnen de renstal en bij motorleverancier Honda. Tegelijkertijd zijn de problemen erger dan gedacht, want de tegenvallende performance ligt niet alleen aan de power unit. Ook het AMR26-chassis zelf kampt met aanzienlijke tekortkomingen.

Voor Honda was de thuisrace op het Suzuka International Racing Course geen evenement als alle andere, aangezien de eer van het merk op het spel stond onder toeziend oog van het topmanagement. Koji Watanabe, die sinds 2022 de rol van president bij Honda Racing Corporation (HRC) bekleedt, gaf ruiterlijk toe dat de spanning in de pitbox om te snijden was. "Ik heb nog nooit zo graag een race willen uitrijden. Ik ben opgelucht, om eerlijk te zijn", aldus Watanabe.

Uitdagingen voor de Honda-krachtbron

Hoofdingenieur Shintaro Orihara benadrukte dat de voltooiing van een volledige raceafstand een belangrijke stap voorwaarts is op het gebied van betrouwbaarheid, waarbij er de afgelopen tijd intensief is gewerkt aan de batterijsystemen. Toch blijft de achterstand op de top van het veld aanzienlijk. Volgens schattingen in de paddock, opgetekend door het Spaanse Marca, komt de Honda-krachtbron in de energieterugwinning zo'n 100 kilowatt tekort. Orihara stelt dat het vinden van extra vermogen een uitdaging wordt. "We moeten ons richten op het verbeteren van het energiemanagement, omdat de verbrandingsmotor al dicht tegen zijn limiet aan zit", legde de ingenieur uit over waar de focus ligt in de fabriek in Sakura.

Aston Martin moet zelf grote stappen zetten met chassis

Ondertussen is de realiteit bij Aston Martin dat niet alleen de motor, maar ook de auto zelf flink verbeterd moet worden. Het AMR26-chassis, dat onder leiding van Adrian Newey is ontworpen en door de Brit wordt ingeschat als de vijfde snelste bolide, vertoont nog de nodige kinderziektes. Mike Krack, de Chief Trackside Officer van het team, temperde de verwachtingen na de race in Japan. "De sfeer in het team is er niet een van feestvieren, dat is duidelijk. De auto's waren klaar om hier te racen en ons bescheiden doel was om de race met beide wagens uit te rijden. Dat is met één gelukt; het is een kleine stap op een lijst van heel, heel veel stappen die we nog moeten zetten", verklaarde Krack in gesprek met de Spaanse krant AS.

"Als team mogen we onszelf niet vernietigen. We zitten in een lastige situatie en we moeten ons concentreren op de positieve punten van de afgelopen drie maanden", stelde de Luxemburger. Hij benadrukte dat het 'simpelweg' uitrijden van een race niet de norm zou moeten zijn in de Formule 1, maar dat het team de huidige situatie moet accepteren en er hard aan moet werken om het tij te keren. Daarbij wees hij expliciet naar de zwakke plekken van de AMR26-bolide. "We beseffen dat we reuzenstappen moeten maken. Het zijn geen kleine stappen, zoals we die met de betrouwbaarheid hebben gedaan. We zijn niet goed op hoge snelheden en we hebben het minimumgewicht nog niet bereikt. Er zijn gebieden waaraan we hard moeten werken om vooruitgang te boeken", besloot Krack.