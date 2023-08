redactie

Woensdag 16 augustus 2023 12:29 - Laatste update: 12:29

Max Verstappen en Kelly Piquet brengen hun zomervakantie door in Sardinië, waar de zon momenteel schijnt en de temperaturen hoog liggen. Ideale omstandigheden dus voor het duo om bij te komen van de eerste seizoenshelft, zo laat ook Piquet zien via een nieuwe post op Instagram.

Verstappen geniet momenteel, net zoals alle andere coureurs, van een welverdiende zomerstop. De Nederlander won tien van de eerste twaalf races in 2023 en eindigde tijdens alle twaalf races op het podium. Het heeft een voorsprong van 125 punten op de rest van het veld opgeleverd, terwijl Red Bull bij de constructeurs meer dan 250 punten los is van Mercedes. Goedgehumeurd en in vorm kan Verstappen dus genieten van zijn zomervakantie.

Verstappen en Piquet

Het duo, dat al een paar jaar samen is en tijdens het seizoen ook vaak samen wordt gespot rondom de verschillende circuits, brengt de vakantie samen door. Kelly Piquet heeft al flink wat vakantiefoto's gedeeld met de buitenwereld en besloot dit nog maar eens te doen, om aan te tonen dat het weer behoorlijk in hun voordeel is en ze volop aan het genieten zijn. De volgers van Piquet maken onder het bericht grappen over 'cameraman Verstappen', die na het idee van deze mensen de foto's zou maken.