Nyck de Vries kreeg uiteindelijk slechts tien races de tijd om zijn kunsten in de Formule 1 te vertonen bij het team van Red Bull Racing, alvorens hij na de Grand Prix van Groot-Brittannië uit het team gezet werd door Helmut Marko en de Red Bull-leiding. Tom Coronel heeft weinig goede woorden over voor die beslissing.

Het gedroomde Formule 1-avontuur van De Vries is na een periode van slechts tien races tot een einde gekomen. De coureur uit Sneek wist sinds zijn entree dit jaar zelden echt indruk te maken op de fans en de directie van Red Bull en eigenlijk hingen er vanaf zijn eerste races al vraagtekens boven het hoofd van de 28-jarige coureur. De druk op De Vries werd alsmaar groter en groter en zijn prestaties werden ook niet beter. Doorgaans moest hij zijn meerdere erkennen in Yuki Tsunoda en het geduld voor Marko en consorten was vroegtijdig opgeraakt.

Veel te weinig races

Coronel gaat enkele weken na het ontslag van zijn landgenoot bij Motorsport.com in op de hele zaak en de Nederlandse coureur is niet te spreken over de gang van zaken. "Dat is gewoon te weinig. Het is absoluut te weinig en dat weten we allemaal. Er is nagenoeg niemand die slechts tien races de tijd heeft gekregen om zichzelf te bewijzen en al helemaal niet met zo weinig ervaring in die auto. Daar ben ik best wel een beetje teleurgesteld in", zo sneert hij richting Red Bull. "Maar aan de andere kant weet je het ook als je bij Red Bull gaat rijden: zo hard als je erin komt, zo hard ga je er ook weer uit", stelt hij.

Achteraf wordt er door sommige fans geroepen dat De Vries vanuit Mercedes beter voor een avontuur bij Williams had kunnen kiezen. Coronel vindt dat lastig om te zeggen. "Tja, misschien wel, dan had hij nog wel een iets betere auto gehad. Dat is natuurlijk ook meteen een beetje zijn pech geweest, dat hij in de slechtste auto van het veld terecht is gekomen. Maar ja, dat zijn van die gokjes, daar kun je weinig aan doen. En vergeet ook niet: vorig jaar in deze fase van het seizoen had Nyck helemaal niets op F1-gebied. Hij had helemaal 0,0, dus je kunt ook zeggen dat hij de hoogste klasse van de autosport in ieder geval heeft gehaald", besluit de analist.