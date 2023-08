'Ziggo Sport koploper voor de Formule 1-rechten', broer Hamilton plaatst opzienbarende post | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Maandag 14 augustus 2023 21:56 - Laatste update: 00:32

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De zomerstop begint langzaam maar zeker richting zijn eind te gaan en de Dutch Grand Prix komt met grote snelheid dichterbij. Ondertussen valt er nog genoeg te beleven in de wereld van de Formule 1, zo kwam er via Chris Woerts het één en ander naar buiten over de rechten van de koningsklasse, die vermoedelijk weer in handen lijken te komen van Ziggo Sport. Daarnaast voedde Nicolas Hamilton, de broer van Lewis, een aantal geruchten over de toekomst van Mercedes.

Broer Hamilton over geruchten omtrent Lewis en Mercedes: "Willen ze mij als teamgenoot?"

Nicolas Hamilton, de broer van Lewis Hamilton, heeft ingespeeld op de geruchten omtrent de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen. Hij grapte op Instagram dat teambaas Toto Wolff en het team de broers bij elkaar wil zetten voor het F1-seizoen van 2024. Hele artikel lezen? Klik hier

Voormalig werkneemster F1-team Williams spant rechtszaak aan en eist 100 miljoen dollar

Williams heeft net zoals de andere teams momenteel zomerstop en heeft vooral deze week nog om bij te komen van een pittige eerste seizoenshelft. Toch kunnen ze niet helemaal tot rust komen, aangezien een voormalig werkneemster van het F1-team Williams naar de rechtszaal dwingt. Hele artikel lezen? Klik hier

Marko ziet Verstappen en Norris in hetzelfde team wel werken: "Hamilton wordt moeilijker"

Helmut Marko, al jaren de adviseur van Red Bull Racing, denkt niet dat de combinatie Max Verstappen en Lewis Hamilton in hetzelfde team ooit zou werken. De ervaren Oostenrijker denkt echter dat Verstappen en Lando Norris in hetzelfde team een grote kans van slagen heeft. Hele artikel lezen? Klik hier

Chris Woerts: 'Ziggo Sport is de koploper voor het binnenhalen van de Formule 1-rechten'

De uitzendrechten rondom de Formule 1 in Nederland is voor vele Nederlanders een bijzonder belangrijk onderwerp. Het Scandinavische Viaplay is onder de Formule 1-fans niet altijd populair. Sportmarketeer Chris Woerts denkt echter dat de kans groot is dat de koningsklasse vanaf 2025 weer terug op het wél populaire Ziggo Sport verschijnt. Hele artikel lezen? Klik hier

Leclerc zet vraagtekens bij Red Bull: "Gat tussen Max en Checo veel groter dan verwacht"

Max Verstappen en Sergio Pérez beschikken met hun razendsnelle RB19 absoluut over de beste auto op de grid, al weet de Mexicaan lang niet altijd het beste naar boven te halen uit zijn materiaal. Charles Leclerc geeft toe dat hij vrij verbaasd is over het gat dat er af en toe valt tussen beide Red Bull-heren. Hele artikel lezen? Klik hier