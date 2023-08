Lars Leeftink

Williams heeft net zoals de andere teams momenteel zomerstop en heeft vooral deze week nog om bij te komen van een pittige eerste seizoenshelft. Toch kunnen ze niet helemaal tot rust komen, aangezien een voormalig werkneemster van het F1-team Williams naar de rechtszaal dwingt.

Dit weet The Sunday Times te melden. Het zou gaan om Claudia Schwarz, die tot eind vorig jaar bij het F1-team van Williams werkte als marketingmanager. Het zou een dienstverband zijn geweest van slechts een jaar voordat Williams besloot afscheid te nemen van Schwarz. Volgens Schwarz heeft ze mede hierdoor nog recht op 100 miljoen dollar. Deze claim heeft ze nu bij de rechter in de Verenigde Staten neergelegd omdat 'haar reputatie zou zijn aangetast' en dat precies het doel zou zijn geweest van Williams.

Reputatieschade

Williams zou haar reputatie in gevaar hebben gebracht door Schwarz in verband te brengen met een vermeende relatie met de CEO van Dorilton Group. Dorilton Group is sinds een paar jaar de investeringsmaatschappij dat Williams besloot over te nemen van de familie Williams. Volgens Schwarz zou de relatie met de CEO van het bedrijf door Williams bewust naar een tijdschrift gelekt zijn. Kort daarna werd de CEO, Darren Fultz, ontslagen omdat een 'mysterieuze investeerder' niet blij was met het feit dat Fultz niet van plan was het budget te verlagen van Williams vanwege de matige prestaties van het team in de Formule 1. Volgens Schwarz is er dus een andere reden dat hij ontslagen is.

Williams slaat terug

Toch is het niet alleen Schwarz die geld wil zien. Williams spant op haar beurt een zaak aan waarin het een bedrag van 6.9 miljoen dollar wil zien. Dit is dan weer omdat Schwarz samen met haar man een plan zou hebben opgezet om constant informatie door te spelen naar de leveranciers van Williams. Schwarz zou een relatie hebben opgebouwd met het bestuur en een 'ongepaste relatie' zijn begonnen met Fultz zodat hij akkoord zou gaan met het verhogen van bepaalde facturen en creditcardkosten. Hier zouden volgens Williams dertig voorbeelden van zijn. Verder zou Schwarz ook bijgedragen hebben aan een angstcultuur binnen het bedrijf en zou ze het de mensen om haar heen constant lastig hebben gemaakt.

Advocaat Schwarz

Volgens een advocaat van de Downs Law Group die Schwarz zal vertegenwoordigen, Jeremy Friedman, is de zaak in hun voordeel. "Deze rechtszaak zal aan het licht brengen wat wij beschouwen als valse publieke verklaringen van Dorilton en Williams over Schwarz en haar bedrijf, die volgens ons zijn gedaan in een berekende poging om contractuele verplichtingen te ontlopen en om Schwarz onder druk te zetten om stil te blijven en zich niet te verdedigen. Ze geloofden dat Schwarz niet zou terugvechten en zichzelf, haar bedrijven en haar reputatie niet zou verdedigen. Ze vecht terug."