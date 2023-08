Lars Leeftink

Nicolas Hamilton, de broer van Lewis Hamilton, heeft ingespeeld op de geruchten omtrent de toekomst van de zevenvoudig wereldkampioen. Hij grapte op Instagram dat teambaas Toto Wolff en het team de broers bij elkaar wil zetten voor het F1-seizoen van 2024.

Natuurlijk heeft de 31-jarige Nicholas zelf ook een schat aan race-ervaring, want hij heeft de afgelopen vijf jaar in het Britse toerwagenkampioenschap gereden. Lewis Hamilton heeft zelf nog steeds geen officieel contract voor volgend seizoen, ondanks dat zowel het team als de coureur zelf blijven volhouden dat het alleen nog om de details zou gaan en er zondag ook geruchten naar buiten kwamen dat er een akkoord zou zijn. De Instagram-post van zijn broer zou gezien kunnen worden als de volgende stap richting een bevestiging dat Hamilton in 2024 terugkeert bij het team waar hij tussen 2014 en 2021 zo succesvol was.

Mercedes in nieuw tijdperk

Het falen van Mercedes om Hamilton dit jaar en vorig jaar een winnende auto te leveren is een bron van frustratie geweest voor zowel de coureur als het team, dat veel van hun ontwerpfilosofieën heeft moeten herstructureren. Zo gaf Mercedes eerder dit jaar het mislukte 'zero pod'-concept op, waarna de resultaten in 2023 ineens beter begonnen te worden. De Silver Arrows staan nog steeds tweede in constructeurskampioenschap, maar coureurskampioen Max Verstappen heeft in zijn eentje meer punten dan het hele Mercedes-team verzameld. Het benadrukt de kloof in prestaties tussen Red Bull en hun voormalige uitdagers. Er waren mede hierdoor begin dit jaar geruchten dat Ferrari Mercedes probeerde te verrassen met een enorm contractaanbod voor Hamilton. Nu hij de nadagen van zijn carrière nadert, lijkt Ferrari echter nog minder in staat om een auto te leveren die Verstappen kan uitdagen dan Mercedes.

Broer Hamilton

Op Instagram besloot de broer van Lewis Hamilton nog wat olie op het vuur te gooien nadat zaterdag al naar buiten was gekomen dat Hamilton en Mercedes een akkoord zouden hebben bereikt over een meerjarig contract. "Hmmm," luidde het bericht, met een screenshot van een inkomend telefoontje van Toto Wolff. "Toto & @mercedesamgf1 willen dat ik teamgenoot word van grote broer @lewishamilton voor 2024 .... Moet ik opnemen?"