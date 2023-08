Lars Leeftink

Lewis Hamilton en Mercedes lijken nu dan toch echt een akkoord bereikt te hebben over een nieuw contract voor de zevenvoudig wereldkampioen, waardoor hij de komende jaren nog actief gaat zijn in de Formule 1.

Verschillende Italiaanse media, waaronder FormulaPassion.it en Corriere dello Sport, weten dit zondag te melden. Dat er een nieuw contract zou komen is allang niet meer verrassend. Mercedes-tembaas Toto Wolff en Hamilton zelf hebben al vaak door laten schemeren dat dit contract er gaat komen en het alleen nog maar om details ging die weggewerkt moesten worden. Dit lijkt nu afgerond te zijn.

Contractduur

De grote vragen voor de buitenwereld zijn hoe lang het contract van Hamilton gaat zijn en wanneer de contractverlenging bekendgemaakt gaat worden. Wat de contractlengte betreft zou het volgens de geruchten gaan om een contract voor meerdere jaren, maar wanneer het contract precies af gaat lopen zal waarschijnlijk nooit bekend worden gemaakt. Op deze manier hoeft Mercedes geen openheid van zaken te geven. Hamilton zou het liefst een contract voor vier of vijf jaar hebben, terwijl Mercedes het bij een jaar en een optie voor nog een jaar zou willen houden. De kans is vrij groot dat het contract er qua lengte uiteindelijk ergens tussenin zal zitten.

Bekendmaking

Nu het salaris en de duur van het contract duidelijk lijken te zijn, moet alleen Hamilton nog een handtekening zetten. De vraag is dan wanneer dat gaat gebeuren, maar volgens de geruchten zou dit en de aankondiging al voor het eerste raceweekend na de zomerstop gaan gebeuren. Op 25 augustus, over twee weken, komen de coureurs weer in actie als het raceweekend in Nederland op het programma staat. Beide partijen zouden daarvoor de handtekening willen zetten en het nieuws openbaren. Het enige wat de buitenwereld dan niet te weten zal komen, is dus de duur van het contract.